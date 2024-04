Nem ez már az első olyan birkózóverseny, amelyet a Kiskunfélegyházi Birkózó Sportegyesület rendez. Február után ismét a városba várták az U17-es korosztályú versenyzőket, ami a felső korhatárt jelenti, így 16 és 15 éves birkózók is szőnyegre léphettek. Addig, míg korábban szinte minden esetben a városi sportcsarnokban fogadták a versenyzőket, ezúttal a Constantinum Sportcentrumban volt a rendezvény helyszíne. A küzdelmek három szőnyegen zajlottak.

U17-es szabadfogású és női nemzetközi birkózóversenyt rendeztek Félegyházán

Fotó: Szentirmay Tamás

A bemelegítés után a hangosan beszélő a megnyitóhoz szólította a versenyzőket. Összesen hatvan egyesület 114 kadet versenyzője fiúk és lányok küzdöttek meg nem csak helyezésekért és az érmekért, hanem a válogatottságért is. Ezúttal nem csak az anyaországból, de határon túlról is érkeztek sportolók Szlovákiából és Ukrajnából. A versenyen ott volt Lőrincz Szabó Emese, aki 2009-ben Európa-bajnoki ezüst, az Egyetemi és Főiskolai Világbajnokságon pedig bronzérmet szerzett. A vendéglátók közül a műsorközlő külön köszöntötte Besze Lászlót a kiskunfélegyházi birkózó élet kiemelkedő edzőjét, valamint a többi kiskunfélegyházi edzőt is. A helyezést elért versenyzők ezúttal nem hagyományos érmeket és kupákat kaptak, hanem különlegeset, amit a tiszaalpári Matic Kft. készített erre az alkalomra.

A versenyt Ván Jenő, a Kiskunfélegyházi Birkózó Sportegyesület elnöke nyitotta meg, aki örömét fejezte ki, hogy ismét egy rangos versenynek adott helyet Kiskunfélegyháza. Eredményes versenyzést kívánt mindenki, hiszen közül kerülnek ki a jövő reménységei, akik az olimpián és más világversenyeken képviselik majd hazánkat.