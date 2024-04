A kezdeti puhatolózás után Tomic került helyzetbe, ám nem tudta jól eltalálni a labdát, így szögletre tudott menteni a vendégek kapusa. A 3. percben viszont már rezzent a háló, miután Suscsák szépen fordult le, és pontosan lőtt a jobb sarokba, 1–0. Riadót fújt a Berettyóújfalu, és eljutottak helyzetekig, míg a túloldalon Fekete életerős löketét védte lábbal Mezei. Kiegyenlített csata, magas iram jellemezte a további periódust, ám lehetőség nem nagyon adódott egyik térfélen sem. A 13. percben szerzett labdából indított rohamot a ScoreGoal Kecskemét, és okos passzok után Biró lőtt higgadtan a kapuba, 2-0. Rögtön időt kértek a vendégek, ám támadásaik meddőnek bizonyultak, míg a kék oroszlánok kontráiban rendre sok veszély rejlett. Szabó kétszer is nagyon közel állt ahhoz, hogy háromra növelje a differenciát, a kapufa azonban kisegítette Mezeit. Nagy erőket mozgósított az MVFC, hogy szépítsen, és végül a 20. percben a rutinos Rábl volt jókor jó helyen, 2–1. Meleg pillanatokat élt át a hazai csapat ezután is, de sikerült megőriznie az egygólos előnyt a félidőre.

Illusztráció

Fotó: Shutterstock

A fordulás után Suscsák pörgetése a kapufán csattant, ám a játékszer onnan kifelé vágódott. Rigót is próbára tették a másik oldalon, ám Schusterman nem tudott túljárni a rutinos kecskeméti hálóőr eszén. A tempóra továbbra sem lehetett panasz. A kilátogató szurkolók a futsal sava-borsát ízlelgethették, hiszen mindkét térfélen pengés megoldásokkal rukkoltak elő a csapatok, az újabb gól viszont még váratott magára. Fokozta a nyomást az MVFC, ám vagy a védelem, vagy Rigó állta útjukat. A 31. percben azonban jött egy hazai kontra, amelynek a végén Biró növelte ismét kettőre a differenciát, 3–1. Pál Patrik is visszatért a parkettre hosszú kihagyás után, a kék oroszlánok csapatkapitányát a közönség hangosan méltatta. Létszámfölényes taktikára váltott a Berettyóújfalu, gólt viszont nem ebből értek el, hanem egy hazai védelmi megingásból, 3–2. Öt perccel a vége előtt a vendégek neve mellett már öt fault állt, óvatosan kellett tehát játszaniuk, hogy elkerüljék a tízméteres büntetőt. Továbbra is a kapusukat mezőnyjátékosra cserélve mentek előre a hajdúságiak, két perc harminchét másodperc volt még hátra, amikor időt kért a hírös városi szakmai stáb. Jól zárt a védelem, az utolsó rohamok előtt azonban még a vendégek is kikérték idejüket. Suscsák taktikai faultja után még 23 másodperc maradt, és bár volt még kísérlete Rábléknak, azonban ezek elkerülték a kaput. A Kecskemét 3-2-re nyert, és nagy lépést tett a bajnoki döntő felé.

– Leírhatatlanul büszke vagyok a tanítványaimra – értékelt Marko Gavrilovic, a kecskemétiek sportigazgatója. – Elégedett vagyok azzal az akarattal és játékkal, amit az egész meccsen mutattunk. A Berettyóújfalu a legjobb csapatok között van Magyarországon nagyon régóta, ezáltal sokkal több rutinjuk van a tekintetben, hogy hogyan kell az ehhez hasonló rangadókat megvívni. Nekünk ez az első évünk ebben a felállásban, egy jelentősen megfiatalított kerettel. Azt mondtam a meccs előtt a fiúknak, hogy ne érezzenek nyomást magukon. Hogy miért? Mert nem úgy kezdtük a szezont ahogy tervezük, és aztán minden egyes meccs egy amolyan kisdöntő volt a számunkra. Napról napra tudtunk fejlődni, és ennek a gyümölcse mostanra érett be. Nagyon fókuszáltak voltunk végig fejben, noha voltak még hibák, amiket persze ki kell elemeznünk, de egy ilyen erős ellenféllel szemben a győzelemért csak gratuláció és elismerés járhat. Nem szabad ezután sem másképp állnunk a munkához, mennünk kell tovább ezen az úton. Köszönjük szurkolóinknak, hogy mellettünk voltak most is. Sokat számított a támogatásuk.

ScoreGoal Kecskemét Futsal–MVFC Berettyóújfalu 3–2 (2–1)

Kecskemét, vezette: Czene-Joó Ádám (Juhász Dávid, Muhari Gergő)

Kecskemét: Rigó – Bencsik, Kajtár, Suscsák, Tomic. Csere: Krajcsi – Lehotai, Hajnal, Biró, Gondi, Pál, Haász, Fekete, Szabó Á. Vezetőedző: Koós Károly.

Berettyóújfalu: Mezei – Matheus, Rábl, Rafael, Facundo. Csere: Sándor – Erdei, Nagy I., Iszák, Nagy K., Magyari, Nagy D., Daróczi, Szabó P. Vezetőedző: Trencsényi János.

Gól: Suscsák a 3., Biró a 13., a 31., illetve Rábl a 20., Iszáki a 35. percben.

Sárga lap: Suscsák 40. illetve Matheus 22. perc.