A kezdés után kiegyenlített küzdelem folyt a pályán, az első helyzet a vendégek kapuja előtt adódott, Horváth Viktor azonban túlságosan éles szögből próbálta a kapuba juttatni a labdát. Három percre rá Rokolya Róbert ívelt be szögletet a jobb oldalról, és a berobbanó Varga Viktor balról, tíz méterről a kapu bal oldalába fejelt, 0–1. Hat perccel később Moldován Róbert középről, 28 méterről eresztett meg kemény, lapos lövést. Papp Zoltán vetődve hárított ugyan, a kipattanót követően azonban Tapodi Márton közelről a hálóba passzolt, 0–2. A játék képe kiegyenlített volt, a vendégek támadásai azonban rendre több veszélyt hordoztak magukban. A 40. percben vendég labdaszerzést követően hárman vezethették a hazai kapusra a labdát, Sallai Marcell azonban egyedül is megoldotta a szituációt, középről higgadtan helyezett a jobb alsó sarokba, 0–3. A 42. percben a hazai Magyar Dániel lőtt balról, 25 méterről jócskán mellé, majd két percre rá az első játékrészben legagilisabb Horváth Viktor beadását követően szintén ő fejelt, de akárcsak két perccel korábban, ezúttal is mellé ment a labda a próbálkozását követően.

A Jászszentlászló Ágasegyházán, a győztes csapat

Fotó: Vincze Miklós

A második játékrészben a labdabirtoklás tekintetében enyhe hazai mezőnyfölény alakult ki, viszont meddő, miközben a vendég ellencsapások továbbra is veszélyesebbnek tűntek, sőt, az 57. perctől egyre inkább eredményesek is lettek. Az 55. percben Sallai lövését még védte Papp. Az 57. percben Seres Attilához került a labda, körülötte három hazai védő igyekezett elvenni tőle a labdát, ő előbb kibogarászta a tömegből a játékszert, majd jobbról a hosszú alsó sarokba helyezett, 0-4. Hat percre rá Seres iramodott meg a jobb oldalon, mintaszerűen adott középre, Gera Szabolcs pedig a jobb alsó sarokba helyezett, 0-5. Három perccel később hasonló volt a szereposztás, annyi különbséggel, hogy Seres akkor középről ugratta Gerát, aki elegánsan helyezett a jobb alsó sarokba, 0-6. A 73. percben Sallai vágott ki nagy szólót a bal oldalon, egészen az ötös és az alapvonal találkozásáig jutott, bepasszát követően Gerának csak az üres kapuba kellett pofoznia a játékszert: megtette a kötelességét, 0-7.

A 77. percben egy több jó passzból állandó vendégakció végén Molnár lőtt balról, 14 méterről a hosszú fölső sarokba, a labdába mind Gudmon Zoltán, mind a fölső léc csak beleérni tudott.

A húsz perces vendég gólparádé közepette a hazai gárda jóformán csak pontrúgásokból tudott operálni, de veszélyeztetnie azokból sem sikerült. A 87. percben Sütő László fejelt még egy kapufát, de az eredmény már nem változott. Ilyen arányban is megérdemelten győzött a Jászszentlászló, amelynek a keretéből mindenki lehetőséget kapott.

Az Ágasegyháza SE

Fotó: Vincze Miklós

Papp Zoltán: – A meccs utáni hideg sör és a betervezett vacsora jobban fog esni, mint ez a mérkőzés. Nagyon szégyellem magam a saját magam nevében. Ez a mai teljesítmény nem volt méltó hozzánk. A süllyedő hajó ma egy újabb komoly léket kapott.

Berczeli Dénes: – Úgy érkeztünk ide, hogy nehéz mérkőzés vár ránk. Persze mindenki ezt mondja, aki idegenbe megy, de az Ágast az ősszel is az utolsó percben szerzett góllal sikerült hazai pályán is legyőznünk. Tudtuk, hogy tavasszal az eredmények nem úgy jöttek nekik, ahogy korábban, de nem értek el rossz eredményeket. Ennek fényében számítottunk nehéz meccsre. Ami a saját csapatomat illeti, a fejekben sikerült rendet tenni atekintetben, hogy a Helvécia és a Ladánybene elleni vereség csak az eredményt tekintve volt elkeserítő, mert a játékunk azokon a meccsken is rendben volt. Ezt ma a pályán is igazolni tudtuk. Nemhiába edzünk hetente kettőt, meglátszik a társaságon az elvégzett munka.Technikailag is ott vagyunk, fejben is ott vagyunk, ráadásul tavaszra még erősödtünk is, hiszen hazaérkezett egy húzóember, Sallai Marci a Kiskundorozsmából, aki még nagyon sokat tudott lendíteni a támadosórunkon. Mindenkinek megvan a helye a csapatban, és fordulóról fordulóra mindenki tudja azt is, hogy szükség van rá. Összeért most ez a társaság, úgyhogy – a kijelentésem természetesen a saját dimenziónkban értendő – ezen a szinten a határ a csillagos ég, különösen ami a következő idényt illeti.

A két csapat

Fotó: Vincze Miklós

Ágasegyháza SE–Jászszentlászlói SE 0–8 (0–3)

Ágasegyháza, vezette: Borbényi Miklós (Végh Ferenc, Marton Renáta)

Ágasegyháza: Papp (Gudmon 69.) - Váczi, Lévai, Masir (Somogyi 69.), Szinkó (Czagány 35.), Bátyai (Kamasz 46.), Horváth V., Magyar (Nagy I. 46.), Jánosi, Vízteleki, Lóczi. Technikai vezető: Polgár Sándor.

Jászszentlászló: Borbély – Varga V. (Oláh 79.), Rokolya, Sallai (Kovács F. 76.), Moldován (Gál 65.), Barcsik Máté, Barcsik Márk, Seres, Molnár, Sütő, Tapodi (Gera 50.). Technikai vezető: Berczeli Dénes.

Gól: Varga V. a 19., Tapodi a 25., Sallai a 40., Seres az 57., Gera a 63., a 66., a 73., Molnár a 77. percben.