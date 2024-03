A két gárdának egészen más a célkitűzése. A vendégek a legmagasabb osztályba kerülésért harcolnak, míg a házigazda a bennmaradásért. Az elmúlt fordulóban a Rába-partiak 0–1-re kaptak ki otthon a Nyíregyházától, míg a Tisza-partiak 2–1 arányú vereséget szenvedtek Szombathelyen. Mivel a Győr csak egy ponttal gyűjtött többet a harmadik helyezett Vasasnál, számukra nagyon fontos volt a három pont megszerzése. A Tiszakécskének még ennél is fontosabb, hiszen egy újabb vereséggel már kilátástalan helyzetbe kerültek volna. Éppen ezért küzdelmes, jó mérkőzésre volt kilátás.

Tiszakécskei LC–ETO FC Győr 0–1 (0–1)

Fotó: Szentirmay Tamás

– A Győr elleni mérkőzésbe úgy megyünk bele, hogy győzünk, úgy is készültünk nyilatkozta a találkozó előtt Prokop Rostislav. – Minden valószínűség szerint a szerdai Kisvárda elleni kupamérkőzésből is kiveszünk majd pár jelenetet, amit a vendégek ellen alkalmazni fogunk. Mindent megtettünk annak érdekében, hogy rendben legyünk fejben és fizikálisan is, és úgy menjünk neki az ETO-nak, hogy a három pont itthon maradjon. Szerintem ez a csapatnak már kijár, megérdemeljük. Van ugyan egy kicsi fáradság, mert olyan ritmusban játszottunk, ami megterhelő. De ez ezzel jár, nem keressük a kifogásokat, be kell húzni a Győr elleni meccset, nincs mese.

Erre csak rá trónfolt Kis Károly is. – A Kisvárda elleni mérkőzésen több embert is pihentettem, illetve volt olyan játékos, aki kisebb sérülés miatt nem játszott. A vasárnapi mérkőzésen számítok rájuk, de azokra is, akik szerdán nem játszottak. A Győr a feljutásért játszik, rengeteg pénzt beleáldoztak ebbe, de nem ez a lényeg, hanem az, hogy nekünk jól kell játszani, és meg kell kezdeni a felzárkózást, mert az, hogy hétről hétre halogatjuk, az sok jóra nem vezethet. Nincs mese nyernünk kell, tette hozzá a vezetőedző.

A találkozó nem jól kezdődött a hazaiak számára, mert már a nyolcadik percben a hálójukban volt a labda. Kröhn a bal oldalról adta be a labdát, pontosan Csontos fejére, aki közelről a kapu jobb oldalába fejelt 0–1. A 24. percbe szinte megismétlődött a jelenet. Ezúttal is Kröhn adott be bal oldalról, csak ezúttal Lukicnak adta a labdát, aki alig lőtt mellé. Ezt követően egyik fél sem tudott kidolgozni helyzeteket.

A második félidőre egy teljesen más Tiszakécske jött ki a pályára. Sokkal támadóbbak voltak, helyzeteket alakítottak ki. A 48. percben Bertus Lajos 20 méteres lövését a léc alól ütötte ki Ruisz. Két perccel később Balázs Benjamin jobb oldali beadása után az egyik védő kezére pattant a labda a tizenhatoson belül. Azon a térfélen tartózkodó hazai nézők egyöntetűen ugrottak fel és a tiszakécskei kispad is büntetőt reklamált, de a játékvezető sípja néma maradt. A 78. percben Kocsis Dominik középről leadott lövése alig ment a jobb alsó sarok mellé. Három perccel később Balázs Benjamin kapásból leadott bombája a jobb felső sarok mellett hagyta el a játékteret. A hosszabbítás harmadik percében ismét Kocsis lőtt távolról, ezúttal is csak kicsit tévedett.

Ellentétes félidőt láthattak a nézők. Az első félidőben a Győr birtokolta többet a labdát és vezetést is szerzett. A második játékrészben a Tiszakécske átvette a játék irányítását, helyzeteket dolgoztak ki, de gólt nem sikerült rúgniuk, anélkül pedig nem lehet mérkőzést nyerni.