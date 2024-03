A két csapat eddig nyolc alkalommal találkozott egymással, melyből négy soroksári, három tiszakécskei győzelem született, egy mérkőzés pedig döntetlenül végződött. Az ősszel hazai pályán Torvund Alexander góljával 1–0 arányban nyert a Tiszakécske.

A Tiszakécskei LC egy korábbi mérkőzésen

Fotó: Szentirmay Tamás / archív-felvétel

Lipcsei Péter a hazaiak vezetőedzője a mérkőzés előtt azt nyilatkozta, hogy ha a csapat a Tiszakécske ellen is úgy játszik, mint a Nyíregyháza otthonában (1–1 lett az eredmény), akkor nem lehet probléma. Ehhez azonban jól kell koncentrálni és fejben is ott kell lenni az egész mérkőzés ideje alatt. Nehéz mérkőzésre számított, mert a Tiszakécske több rutinos, jó játékost igazolt a tél folyamán. Véleménye szerint az eredményeik alapján még nem álltak teljesen össze, de jó csapat ellen készültek.

A Tiszakécskének égetően szüksége lett volna a három pontra, mert így egyre távolabb kerül a bennmaradást jelentő helyhez.

A Tisza-partiak ezúttal küzdöttek, harcoltak, de gólt most sem tudtak szerezni, anélkül pedig nem lehet mérkőzést nyerni, és nem is nyertek.

Pedig jól kezdett a vendégcsapat, mert már a második percben Zamostny fejjel próbálta hálóba juttatni a labdát, de egy védő kifejelte. Öt perccel később a másik tiszakécskei csatár, Czékus lövését hárította a soroksári hálóőr. A másik oldalon Köböl próbálta bevenni Kiss Ágoston kapuját, de nem sikerült neki. Egy újabb hazai szabadrúgás után Kissnek újra meg kellett mutatni, hogy a helyén van. Egy óra elteltével Tóth A. fejesét is védte Kiss. A 39. percben egy középre rúgott labdát Lovrencsics lőtt kapura, de ez a helyzet is kimaradt. A félidő utolsó percébe Vajda próbálkozott, kitűnően ugrott ki, de nem tudta elrúgni Mergl mellett a labdát. Az 51. percben megszerezte a vezetést a Soroksár. Varga a jobb oldalról befelé cselezett, átjutott Grünvaldon, majd a bal sarokba lőtt 1–0. Nem sokkal később ismét Varga és Kiss között zajlott a párharc, de ezúttal a tiszakécskei kapus győzött. A 63. percben több lehetősége is nyílott a Tiszakécskének, hogy egyenlítsen, háromszor is kapura lőtték, de gól nem született. Zamostnynak volt még egy próbálkozása a 79. percben, de csak az oldalhálót találta el. A mérkőzés utolsó helyzetét a Soroksár hagyta ki, Varga lövését azonban szögletre ütötte Kiss.

Soroksár SC–Tiszakécskei LC 1–0 (0–0)

Budapest, Szamosi Mihály Sporttelep, 400 néző. Vezette: Gaál Ákos (Nagy Viktor, Ország Péter).

Soroksár: Mergl – Kaján, Say, Kékesi, Vági (Pintér a szünetben) – Vass Á (Németh 86.), Köböl (Gálfi 79.) –Varga Z. (Borbély 86.), Tóth A., Korozmán – Lovrencsics B. Vezetőedző: Lipcsei Péter

Tiszakécske: Kiss Á. – Balázs B., Fodor Viczián, Grünvald – Bencze M. (Bertus 63.), Szekér (Lehoczky a szünetben), Vajda R. (Cipf 77.), Kocsis D. (Takács T.77.) – Czékus (Kovács K. 63.), Zamostny. Vezetőedző: Kis Károly

Gólszerző: Varga Z. az 51. percben.