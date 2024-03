Illusztráció

Fotó: Shutterstock

Veszprémi helyzettel rajtolt a találkozó, majd Tatai révén a 2. percben már a vezetést is megszerezte a házigazda, 1–0. Átvette aztán a kezdeményezést a hírös városi alakulat, és a 6. percben Kajtár révén sikerült egalizálni, 1–1. Kiegyenlítődött a játék, kisebb-nagyobb lehetőségek adódtak mindkét térfélen. Vendég időkérés után egy szögletet követően ismét Kajtár villant, ezzel megszerezve a vezetést az SG Kecskemétnek, 1–2. Igyekezett nyomást helyezni a hazai együttes a kék oroszlánokra, de nem sokon múlt, hogy a különbség tovább nőjön, Spandler mentette meg csapatát a harmadik góltól. A 19. percben aztán Kajtár mesterhármasig jutva sokkolta a hazai közönséget, 1–3.

Motiváltan tértek vissza a csapatok, és a Veszprém minden erejével azon volt, hogy megkezdje a zárkózást, míg a hírös városiak megfontoltan járattak a labdát. A 26. percben aztán a rutinos Tatai – létszámfölényes akció végén- megtörte a csendet, 2–3. Tovább erőltette a korábban sikeres taktikai elemet a házigazda. Fogyott az idő, a kék oroszlánok védelme derekasan állta a sarat, majd a hatodik faultját is elkövette a Veszprém. Suscsák állhatott oda a tízmétereshez, ám nem találta el a kaput. Ezután jöttek még az igazi izgalmak. Egy kapu előtti kavarodás után Haász tisztázott, a labda pedig az üres hazai kapuba vándorolt, 2–4. Nem adták fel a fehérmezesek, és Gavrilovic szépített, ám többre idő nem maradt, így továbbra is veretlenül áll a felsőházban az SG Kecskemét Futsal. A végeredmény: 3–4.

– Nagy győzelmet arattunk a Veszprém otthonában, ami különösen értékes, mert idén még nem tudtuk őket legyőzni – értékelt Marko Gavrilovic, a kecskemétiek sportigazgatója. – Az elején nem kezdtünk jól, dekoncentráltak voltunk, és ezt ki is használta ellenfelünk. Jól reagáltunk aztán, és sikerült megérdemelt 3-1-es vezetést kicsikarni a félidőre. A folytatásban tovább növelhettük volna az előnyt, de nem éltünk a lehetőségekkel, így visszajött a meccsbe a Veszprém létszámfölényes taktikát alkalmazva. Biró Attila sérülten is vállalta a játékot, amiért külön köszönet jár neki, így tudtuk féken tartani a hazai csapatot. Nagy nyomás volt rajtunk, de álltuk a sarat, mindenki küzdött az utolsó leheletéig. Jár a gratuláció mindenkinek. Csodálatos a felsőházi szereplésünk eddig. Szombaton már újabb nehéz csata vár ránk Debrecenben, ott is szükség lesz mindenkire, aki mozgósítható.

1. Futsal Club Veszprém–ScoreGoal Kecskemét Futsal 3–4 (1–3)

Veszprém, vezette: Kovács Gábor, Apkó Tamás, Héra Csanád

1. Futsal Club Veszprém: Spandler – Tatai, Fridrich, Gavrilovic, Gerencsér. Csere: Koncsol – Juhász, Bognár, Meczner, Molnár D., Ábrahám, Bognár M., Fellembek, Lux. Vezetőedző: Fehér Zsolt.

ScoreGoal Kecskemét: Rigó – Bencsik, Kajtár, Tomic, Szabó Á. Csere: Krajcsi – Hajnal, Biró, Gondi, Suscsák, Haász, Nádudvari, Fekete. Vezetőedző: Koós Károly.

Gól: Tatai a 2., a 26., Gavrilovic a 40., illetve Kajtár a 6., 13., 19., Haász a 40. percben.

Az 5. kör másik két mérkőzésének az eredménye: DEAC–Haladás VSE 1–5, Á Stődió Futsal Nyíregyháza–MVFC Berettyóújfalu 1–4.

Az élen a Haladás áll 17 ponttal, második a Kecskemét 16, harmadik pedig a Berettyóújfalu 14 ponttal. Őket követi a tíz pontos Nyíregyháza, és a 4-4 pontos DEAC és Veszprém.