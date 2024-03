Csütörtökön a Berettyóújfalu vendégeként aratott 3–1-es győzelmet a ScoreGoal Kecskemét Futsal a férfi futsal NB I. felsőházi rájátszásában, annak is a második fordulójában, és bár az a mérkőzés minden hírös városi résztvevő számára minden bizonnyal emlékezetes marad – Marko Gavrilovic, a kecskemétiek sportigazgatója ki is jelentette, hogy a kecskeméti időszakának a legfényesebb győzelmét aratták a kék oroszlánok Berettyóújfaluban – lazításra egyetlen perc lehetőség sincsen, hiszen ezen a héten újabb komoly erőfelmérők jönnek, ráadásul mind a két mérkőzést hazai pályán vívja meg a ScoreGoal. Hétfőn este a bajnoki címvédő, jelenleg – tizenegy ponttal – a felsőházban is listavezető Haladás lesz a kék oroszlánok vendége a Messzi István Sportcsarnokban, majd csütörtökön az a Nyíregyháza érkezik a hírös városba, amely a jelenleg a második helyen tanyázó hírös városiakhoz képest a tabellán három pont hátránnyal a harmadik helyen áll. Igazi hatpontos mérkőzésnek ígérkezik tehát mind a két találkozó, hiszen a szombathelyiek legyőzésével az élre is ugorhatna Marko Gavrilovic csapata, a csütörtöki, Nyíregyháza elleni csatában pedig a képzeletbeli dobogón elfoglalt helyét védheti meg.

Kemény feladat vár a hírös városi ScoreGoal Kecskemét Futsal csapatára

Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

A hétfőn este 18 óra 30 perckor startoló találkozó előtt Marko Gavrilovic sportigazgató nyilatkozott: – A magyar bajnokság vitathatatlanul legerősebb csapatát fogadjuk hétfőn, akik idén is jó eséllyel pályáznak a bajnoki címre – jelentette ki. – Számtalanszor megmutattuk már a szezonban, hogy van karakterünk, és hogy minőséget képviselünk. Nem tudom megmondani, hogy mi lesz az eredmény a Haladás ellen, de azt az egyet megígérhetem, hogy az utolsó leheletünkig küzdeni fogunk. Én úgy vélem, hogy akár a három pont megszerzése is reális lehet, ha maximális koncentrációval játszunk végig. Szurkolóink biztatására ezúttal is nagyon számítunk, hiszen nagyon nagy segítséget jelent a buzdításuk a csapat számára, így mind ma este, mind csütörtökön várjuk őket szeretettel – biztatta a drukkereket a mester.

A március 4-én esedékes 3. forduló párosítá­sa: 1. FC Futsal Club-Veszp­rém–MVFC Berettyóújfalu, ScoreGoal Kecskemét–Haladás VSE, Nyíregyháza–DEAC. Mindegyik mérkőzés 18 óra 30 perckor kezdődik.

A férfi futsal NB I. felsőházának az állása