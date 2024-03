Palkovits szokás szerint Kenyában kezdte az évet, ahol rögtön egy vicces élmény érte, hiszen egy KESI-s póló is szembe köszönt vele a piacon azonnal, ahogy odaért. A több hetes edzőtábor célja az, hogy minél jobb állapotban érkezzen meg a versenyekre visszatérése után. Bár egy gyomorrontás hátráltatta pár napig, igyekezett most is maximumot kihozni a munkából.

Palkovits István

Fotó: MTI

A kecskeméti versenyző a kenyai edzőtáborból hazatérve először Franciaországban, a Val de Reuil-ban rendezett nemzetközi versenyen 3000 méteren állt rajthoz. Palkovits 7:47,42 perces időeredménnyel a 4. helyen ért célba, ezzel egy 38 éves magyar országos csúcsot döntött meg. A KARC versenyzője K. Szabó Gábor 1986-ban futott 7:48.81-es időeredményét javította meg.

Az idei év elég összetett számára, hiszen két világverseny is vár rá, ami a korábbi években nem volt jellemző. Most jön egy Európa-bajnokság és a párizsi olimpia. A csúcsformát ennek megfelelően kell tartani, ami nem könnyű annak ellenére sem, hogy a két esemény nem lesz távol egymástól, de vannak terveik erre is edzőjével, Németh Gyulával. Palkovits hozzátette, képesnek érzi magát arra, hogy döntőbe jusson.

