Mind a két fél nagy várakozással tekintett a találkozó elé. Ilyenkor mind a két fél felfokozott idegállapotban van, mert meg akarja mutatni azt, hogy igen is ők a jobbak. A mérkőzés érdekessége, hogy Kemenes György a lakitelekiek vezetőedzője korábban a nyárlőrinci csapatot irányította, így ismerte a hazaiak játéktudását. Éppen ezért még izgalmasabbnak tűnt az, hogy milyen taktikát választ annak érdekében, hogy ők szerepeljenek sikeresebben és pontot, vagy pontokat vigyenek haza.

Fotó: Szentirmay Tamás

Jól kezdett a vendégcsapat, mert a harmadik percben tűzijátékot rendezett a nyárlőrinci kapu előtt. Több alkalommal is a kapura lőttek, de Jelenről mindig kijött a labda, mire Tombácznak sikerült bevenni a kaput 0–1. Az első igazi hazai helyzet bő negyedóra elteltével adódott, amikor is Rimóczi a felső kapufát találta el. A 19. percben Kovács Mihály szabadrúgást védte Benkó. A 33. percben Tombácz utolsó emberként lerántotta Kovács Mihályt, amiért a játékvezető piros lapot mutatott fel neki. Az első játékrész utolsó percében egy bal oldalról belőtt labdát Kovács Mihály a jobb kapufára rúgott.

A második félidő elején egyenlített a Nyárlőrinc. Bali két csel után kicsit kisodródva a jobb oldalról kilőtte a jobb alsó sarkot 1–1. A 65. percben Anka kapáslövését a léc alól ütötte ki Jelen. Öt perccel később Kovács Mihály a tizenhatoson belül hátra gurított Torbavecznek, aki kapásból a kapu közepébe lőtt 2–1. A 81. percben Győri került ziccer helyzetbe, de közeli lövését bravúrral védte Jelen. A rendes játékidő utolsó előtti percében Kovács László hatalmas bedobása után Szólát lőtt a hálóba 2–2.

A vendégcsapatot feldobta a korán szerzett gól, bátran támadtak, míg a hazaiak ebben az időszakban kicsit passzívak voltak. A kiállítás után változott a helyzet. A Lakitelek a védekezésre koncentrált és a kontrákra összpontosított. A Nyárlőrinc kihasználta a lehetőséget és megszerezte a vezetést. Úgy tűnt, hogy otthon tartják a három pontot, de a találkozó hajrájában, egy ellentámadás végén a Lakiteleknek sikerült egyenlíteni.

Németh Norbert a nyárlőrinciek játékosa: Kemény mérkőzésre számítottunk, mert tudtuk, hogy a lakitelekiek fiatalok és sokat futnak, ami igazából meg is valósult. Minden passzra támadtak, de főleg az állított és a kontra helyzetekből tudtak kialakítani támadásokat, és nagyon tördelték a játékot. Ahol lehetett faultoltak, nem véletlenül kaptak piros lapot. Összességében azt mondanám, hogy játékban jobbak voltunk, de talán a lakitelekiek erőben jobban bírták. Az emberelőnyt nem igazán tudtuk kihasználni, de ez annak is köszönhető, hogy

egyből odarúgtak, ha hozzánk került a labda. Nem egy szép mérkőzés volt, legalább is belülről nem érződött annak, de szerintem kívülről sem. Nem volt folytonos a játék, amire azt lehetett volna mondani, hogy szép. Ez most így sikerült, de megyünk tovább.

Kemenes György: Óriási csata folyt a pályán minden centiméterért. Arra készültünk, hogy nagyon fog jönni a Nyárlőrinc. Ha nem küzdöttünk volna meg minden centiméterért, akkor nem lett volna keresni valónk ezen a mérkőzésen. A srácok átérezték ennek a találkozónak is a fontosságát. A fiatalok nagyon jól teljesítettek. Az is bennünket dicsér, hogy emberhátrányból ilyen hosszú ideig álltuk a sarat, és akkor sem roppantunk össze, amikor megfordította a Nyárlőrinc a mérkőzést. Mi egy utat járunk be, aminek még nagyon az elején vagyunk, de az látszik, hogy a fiúk egyre jobban felnőnek a felnőtt futballhoz. Véleményem szerint igazságos döntetlen született, mert nekünk két óriási helyzetünk is volt, amit Jelen Karcsi bravúrral hárított. Az erőt kell, hogy adjon a csapatunknak, hogy a Nyárlőrinc otthonában így tudtunk játszani, nem roppantunk össze és a végén tudtunk egyenlíteni. A kilátogató közönség szerintem jól szórakozott, egy küzdelmes, két szomszédvár rangadójához méltó mérkőzést láthatott, ahol nem a tabellán elfoglalt hely számított, hanem a szív.

Nyárlőrinc LSC–Lakiteleki TE 2–2 (0–1)

Nyárlőrinc, vezette: Bosnyák Sándor Attila (Csorba Gábor, Végh Ferenc).

Nyárlőrinc: Jelen – Dezső, Sajtos, Torbavecz, Malomsoki, Kovács M. (Medveczki 84.), Németh N., Faragó S. (Pánczél 46.), Rimóczi (Somlai 63.), Vojtovics, Bali (Túri 85.)

Lakitelek: Benkó – Kotvics, Illés (Kakó 75.), Magyar D., Tamásy K., Vörös, Szólát, Tamásy R. (Kovács L. 84.), Magyar P. (Anka 63.), Győri, Tombácz. Vezetőedző: Kemenes György.

Gólszerző: Bali 55., Torbavecz 70. ill. Tombácz 3., Szólát 89. percben. Kiállítva Tombácz 33.