A felsőházi rájátszást éppen a református egyetem vendégeként kezdte meg a kecskeméti HÉP-KRC Röpke, azt a mérkőzést 3–1 arányban nyerték a kecskeméti hölgyek. Most vasárnap újra ez a két csapat találkozott a felsőházi rájátszás második körében. Végig rendkívül kiegyenlített, szoros mérkőzést vívott a két csapat. Az első két játszmát a hazaiak nyerték, de hogy mekkora csatában, azt jól jelzi, hogy az első szettben a vendégek 23, a másodikban pedig 24 pontig jutottak. A harmadik játszmát 25–19-cel be is húzták. A negyedik szettben aztán eldöntötte a mérkőzést a maga javára Erki Milán csapata, amely továbbra is az élen áll a felsőházi rájátszásban.

Hatodik meccsét is nyerte a felsőházban a Röpke

Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

– Mind egyénileg, mind csapatszinten meglehetősen hullámzó volt a mai teljesítményünk – értékelt Erki Milán, a kecskemétiek vezetőedzője. – Az ellenfél kiválóan mezőnyözött, mi sokat kapkodtunk, és a megszokott agilitásunkat csak rövid periódusokban láttam, ennek ellenére is sikerült ma nyernünk.

HÉP-KRC Röpke–Károli Gáspár Református Egyetem SC 3–1 (23, 24, -19, 22)

Kecskemét, játékvezetők: Hanuska Gergely, Kaposvári Gábor.

HÉP-KRC Röpke: Kökény, Pintér, Vezsenyi, Szarka, Fazekas, Csányi. Liberó: Szűcs, Kispeti. Csere: Lehoczki, Kiss L., Illés. Vezetőedző: Erki Milán.

KRE: Szőke, Barcsa, Szabó K., Kreisz, Papp, Páli. Liberó: Hideg, Bakó. Csere: Tordai. Vezetőedző: Seidlné Szlávik Boglárka.