A válogatott szünetben a kecskemétiek nem játszottak felkészülési mérkőzést, de így is akadtak említésre méltó események a klub életében. A nemzeti válogatottban ott volt Horváth Krisztofer, aki ugyan nem lépett pályára a Törökország (1-0) és Koszovó (2-0) ellen megnyert felkészülési meccseken, de ha a következő kerethirdetésen is ott szerepel a neve, akkor utazhat a németországi Európa-bajnokságra. Iyinbor Patrick az U21-es, míg Helmich Pál az U20-as válogatottban szerepelt, nem mellesleg eldőlt, hogy Szabó István felvételt nyert az MLSZ által elindított, UEFA Pro-licences képzésre, mely a héten már el is indult.

Szabó Alex (középen) csak az MTK-val foglalkozik egyelőre

Fotó: Bús Csaba

A kecskemétiek a héten már a bajnoki ritmusban készültek, a válogatottak közül Horváth Krisztofer szerdán, Iyinbor Patrick csütörtökön csatlakozott a munkához. Csütörtökön aztán a klub bejelentette, hogy meghosszabbította Szabó Alex szerződését. A védő 2021 nyara óta futballozik a KTE kötelékében, már az NB II-ből feljutó csapatnak is alapembere volt, most pedig további évekre kötelezte el magát.

– Nagyon gyorsan sikerült megállapodnunk a folytatásról, örülök, hogy sikerült hosszabbítani. Szeretek itt futballozni, bízom a sikeres, hosszú távú közös jövőben. Emberként és játékosként is nagyon sokat fejlődtem a kecskeméti időszakom alatt, ezért a klubvezetéstől a szakmai stábig mindenkinek köszönettel tartozom, hogy megkaptam a bizalmat. Ennek tükrében könnyű volt meghozni ezt a döntést. Jó helyen vagyok, megbecsülnek, ebből próbálok minél többet visszaadni. Sok szép emlékem van, de a tavalyi idényzáró a Kisvárda ellen az élre kívánkozik, hiszen akkor szereztük meg az ezüstérmet. Tulajdonképpen a közös ünneplés és a hangulat keretbe foglalta az egész szezonunkat, ami álomszerű volt. Az is egy hatalmas élmény volt, amikor hazai pályán le tudtuk győzni a Ferencvárost – mondta Szabó Alex az aláírást követően.

A kecskemétiek játékosa egyelőre nem tekint túlzottan előre, jelenleg csak az MTK elleni bajnokival foglalkozik. Sűrű héttel tér vissza a KTE, hiszen csütörtökön kupameccs is vár a társaságrsa a Nyíregyháza vendégeként Balmazújvárosban.

– Nyolc mérkőzés van vissza a bajnokágból, illetve jövő héten jön a kupameccs. Álmodozni időnként lehet, de ez nem viheti el a koncentrációt. Mindig abban volt a mi erőnk, hogy csak az adott mérkőzésre koncentrálunk, ami a sorban következik. Most is ez a legfontosabb, hogy ennek szellemében dolgozzunk, gyűjtsük a pontokat. A kupának mindig megvan a maga hangulata, mindig kemény meccsre számíthat az ember, akárki is legyen az ellenfél. Nem lesz másként ezúttal se, de előtte még vár ránk egy MTK – tette hozzá Szabó Alex.

A két csapat mérlege alapvetően teljesen kiegyenlített volt tavaly nyárig az NB I-ben, a fővárosiak azonban feljutásuk óta kétszer is meglepték a KTE-t. Hazai pályán Hej hajrában esett átlövés góljával húztak be egy inkább döntetlennek tűnő meccset a kék-fehérek 1-0-ra, majd Kecskeméten egy „mini büntetőpárbajból” ugyancsak ők jöttek ki jobban, akkor Horváth Krisztofer egy, Nemanja Antonov két büntetőt értékesített, kialakítva az 1-2-es végeredményt.

Az MTK Budapest–Kecskeméti TE bajnoki szombaton 17 órakor kezdődik az Új Hidegkuti Nándor Stadionban.