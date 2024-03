Az első játszámát – az idei évet tekintve - már-már hagyományosan gyengébben kezdte a hírös városi alakulat, azt 25–17 arányban húzta be Dávid Zoltán csapata. A második játszmában végre felvették a kecskemétiek kesztyűt, a szettnyeréshez azonban ez is kevés volt, a második etapot a végjátékban nyerte 25–23 arányban a MÁV Előre. A következő szettben is a jobbik arcát mutatták Deák Máté tanítványai, ám ezen az estén ez is kevés volt, akárcsak amásodik játszmát, ezt is 25–23 arányban nyerte a Fehérvár, és jutott be az Extraliga elődöntőjébe. A Magyar Kupában bronzérmet nyerő kecskemétiek az 5–8. helyért harcolhatnak tovább.

Hazai pályán lezárta a MÁV Előre a Kecskeméti RC elleni párharcot

Forrás: shutterstock.com / illusztráció