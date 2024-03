Feledhető első félidőt nyújtottak a felek. Nem mintha nem akartak volna focizni, az akarásban nem volt hiba, de nem és nem ment a játék. Mind a két társaság elsősorban a biztonságra ügyelt, meglepő húzásokkal nemigen tudták meglepni a riválist. A 13. percben egy vendég hibát kihasználva Tarnoczki Tibor tört be balról, éles szögből leadott lövését Németh Zsolt hatástalanította. A 28. percben Kiss László jobb oldali beadását Halasi Károly küldte be az ötösre sarokkal, egy védő felszabadított, Tarnoczki lőhetett tíz méterről, a labda azonban lepattant a védőkről. Tíz percre rá Peres Csaba végzett el szabadrúgást az oldalvonal mellől, a veszélyesen ívelt labdára többen is rárajtoltak, Tarnoczki emelt a bal sarok mellé. Egy percre rá Bányai Máté küldte előre a félpályáról szabadrúgásból a labdát, ketten is elengedték, így lett veszélyes a kapura, de Tajti Norbert résen volt. Egy percre rá Szabó Zsolt indult meg a bal oldalon, középre passzolt Szabó Ákosnak, aki remek ütemben tette ki a labdát jobbra, Varga Milán elé, aki nagy lövést küldött meg a kapu irányába, egy védő fejéről azonban szögletre pattant a labda. A félidő utolsó percében Tóth Ákos nagy bedobását, és a hazai mentést követően előbb Vincze Dezső, majd az újabb kipattanót követően Varga Milán tüzelhetett, utóbbi lövése nem sokkal kerülte el a bal alsó sarkot.

A lajosmizsei Halasi Károlyt igyekszik szerelni az akasztói Szabó Zsolt.

Fotó: Vincze Miklós

A második játékrészben mintha kicserélték volna a vendégcsapatot, határozottan kezdeményezőleg lépett fel az Akasztó, igyekezett a kapuja elé szögezni a Lajosmizsét, támadni és letámadni. Az 58. percben Szabó Zsolt ívelt be szögletből veszélyesen, a hosszú oldalon Doszpod Péter meg is fejelte a labdát, a földről felpattanva a léc alá tartó játékszert Tajti bravúrral ütötte ki. Egy percre rá Bányai lőtte be balról veszélyesen a labdát, elsuhant a védők mellett, a hosszú oldalon Vincze Dezső ért oda, de közelről csak a kapufára tudta kotorni. A 70. percben nagy lehetőséghez jutott a Lajosmizse. Halasi bukott fel Madácsi Gáborban, a vendégek meglepetésére a játékvezető 11-est ítélt.

Kiss László volt az ítéletvégrehajtó, a jobb alsó sarokba tartó lövését azonban Németh Zsolt nagy bravúrral kiütötte.

A kihagyott hazai büntetőt követően kiegyenlítettebbé vált a játék. De nem csak a játék, a 84. percben aztán a 11-esek száma is kiegyenlítődött. Borsos Csaba igyekezett menteni a 16-os sarka közelében, csakhogy a büntetőterületen belül Boldizsár Csaba lábát találta el, ez is 11-es. Bánya állt oda a labdához, és a jobb alsó sarokba bombázott, 0–1. A 90. percben Borsos ívelt a jobb oldalon előrelépő Palotai elő, akinek a jobb oldalról leadott lövését szögletre mentették a vendégek. Újabb gól már nem esett, a második félidőben nyújtott teljesítménye tükrében megérdemelten győzött az Akasztó.

A Lajosmizsei VLC csapata

Fotó: Vincze Miklós

Árva Zsolt: – A kimaradt büntető eldöntött mindent. Ha azt sikerül berúgni, utána előny birtokában lett volna lehetőségünk a saját játékunkat játszani. Ugyanakkor ma sokkal gyengébb teljesítményt nyújtottunk, mint amit elvártunk magunktól. Az Akasztó ugyanakkor a saját 11-esét berúgta, márpedig a három pontot az a csapat kapja, amelyik több gólt szerez. Mélységesen csalódott vagyok, mert a mai mérkőzésen többet vártam magunktól.

Szrenkó István: – Az egész meccset tekintve a mélypontról jöttüönk föl, az első félidei teljesítményünk ugyanis kritikán aluli volt. Nem találtuk a meccs ritmusát, nem találtuk az ellenfelet, még a labdát se nagyon. A szünetben aztán az öltözőben átbeszéltük a dolgokat, és a második játékrészre összeszedték magukat a fiúk. Örülök, hogy ilyen csapatom van, mert tényleg a padlóról álltunk fel. Elkezdtük a második félidőt, a hazai 11-esig mi domináltunk. Többet birtokoltuk a labdát, megvoltak ahelyzeteink, kapufát is rúgtunk. A 11-es fordulópont lehetett volna, viszont van egy nagy szívű, remek kapusunk, Németh Zsolt, aki azt hárította. Ez még jobban földobta a fiúkat, rátettek még egy lapáttal, küzdöttek, hajtottak, és miután mi is 11-eshez jutottunk, és azt Bányai Máté ki is használta, az akarásnak, a küzdelemnek meg is lett a gyümölcse. Csak gratulálni tudok a csapatomnak, és további sok sikert kívánok a Lajosmizsének.

Lajosmizsei VLC–Akasztó FC 0–1 (0–0)

Lajosmizse, vezette: Kis Máté (Vida Sándor, Farkas Tamás)

Lajosmizse: Tajti – Csicsó, Fekete A., Orlov, Halasi, Peres, Kiss L., Véres, Juhász, Tarnoczki, Fekete D. Vezetőedző: Árva Zsolt.

Akasztó: Németh Zs. – Doszpod, Varga, Szabó Zs., Nagy A., Vincze, Tóth Á., Szabó Á., Bányai, Madácsi. Vezetőedző: Szrenkó István.

Gól: Bányai a 71. percben.