Jól kezdte a mérkőzést a Kecskemét, hiszen az első perctől kezdve bátor játékra törekedtek a játékosok.

Polyák Kristóf és a KTE II. magabiztos sikernek örülhetett

Fotó: Nyitray András

Az első félidő utolsó harmadához érve, sikerült is megszerezni a vezetést, miután Györgyével szabálytalankodtak a tizenhatoson belül, a büntetőt Banó-Szabó értékesítette (1-0). Ezután is megvoltak a hazai lehetőségek, s végül az 58. percben növelték az előnyt: Májer a balösszekötő helyéről húzott befelé, majd kilőtte a hosszú sarkot (2-0). A 67. percben szépíteni tudtak a vendégek, egy összefejelés után mindenki megállt, de a játék mehetett tovább, Zelenyásznki pedig ezt kihasználta és betalált (2-1). A 78. percben ugyanakkor sikerült visszaállítani a kettő gólos előnyt, Polyák szerzett labdát, majd Banó-Szabóhoz passzolt, aki egy ideig vezette a labdát, majd váratlanul lőtt, s némi szerencsével utat is talált a labda a hálóba (3-1). A kegyelemdöfést a 92. percben Jászai-Deák vitte be, aki Májer kiugratása után passzolta el a labdát a kapus mellett (4-1).

A KTE II. ezzel maradt a 13. helyen 21 pontjával, de egy pontra csökkentette hátrányát a már biztos bennmaradást érő 12. helytől, melyen jelenleg a Honvéd II. áll.

– Kreatív összeállításban tudtunk felállni, ami a pályán is megmutatkozott. Jól játszott a csapat, mindenki odatette magát, emellett a passzjátékunkkal el tudtuk venni ellenfelünk erősségét a fizikális párharcok tekintetében. Ez volt a kulcs, illetve azt is hozzá kell tenni, hogy a helyzetek alapján akár nagyobb is lehetett volna ezúttal a különbség, de nem mindig hoztunk jó döntéseket. 2-1 után feljebb is jött ellenfelünk, de a végén újabb gólokkal tudtuk érvényesíteni ezt a dominanciát – értékelt Virágh Ferenc, a KTE II. vezetőedzője.

Kecskeméti TE II. – Körösladányi MSK 4-1 (1-0)

Műkertvárosi Sportcentrum, 150 néző. V: Sipos (Sáfárik, Szabó R.)

KTE II.: Cseh – Artner (Kovács P. 69.), Györgye (Jászai-Deák 79.), Nagy O., Banó-Szabó (Zoltán 79.), Kovács K. (Bodor 69.), Polyák, Leoni (Májer 46.), Iyinbor, Molnár M., Szamosi. Vezetőedző: Virágh Ferenc

KMSK: Kertész – Krajcsó, Ruzsa (Papp 61.), Wéber (Bakk 72.), Csicsely (Talpalló 72.), Geiger, Zelenyászki, Raducu, Rajsli, Sztankó (Kovács Zs. 77.), Malkócs (Czirok 61.). Vezetőedző: Ekker Attila

Gól: Banó-Szabó (30., 78. – az elsőt büntetőből), Májer (58.), Jászai-Deák (92.) ill. Zelenyánszki (67.)