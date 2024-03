A 3. percben Oroszi előtt adódott lehetőség, de a nehezebb feladatot választotta, mert a kapufát találta el. Jó félóra elteltével megszerezte a vezetést a Kecel. Egy szabadrúgás után Nagy Szabolcsról kijött a labda Bajnok ott állt és a kapuba lőtt 0–1. A második félidő elején sikerült egyenlítenie a haza gárdának. Egy jobb oldalról belőtt labdát Oroszi lőtt a hálóba 1–1. Nem sokkal később a vezetést is megszerezte a Félegyháza, és ismét Oroszi volt a gólszerző 2–1. Félóra telt el a játékidőből, amikor Nagy Szabolcs óriásit bakizott. Patai hosszú labdát kapott, Nagy kijött a kapujából, de lyukat rúgott, így a keceli csatárnak csak továbbítani kellett a kapuba a labdát 2–2. A gólgyártás ezzel még nem ért véget. A 68. percben negyven méterről végzett el szabadrúgást a Félegyháza. A tizenhatoson belülre lőtt labda az egyik védőről kipattant az éppen egy perce beállt Erős elé, aki nem hibázott 3–2. A még hátralévő időben is élvezetes játék folyt a pályán, de több gól már nem esett.

Kiskunfélegyháza–Kecel FC 3–2 (0–1

Fotó: Szentirmay Tamás

Némedi Norbert a Kiskunfélegyháza vezetőedzője: – Nehéz mérkőzést játszottunk, mert a Kecel a mutatott játék alapján talán előkelőbb helyen is lehetne, mint amilyen helyet elfoglal jelenleg a tabellán. A meccs összképét nézve azt hiszem, hogy uraltuk a játékot 70-80 percig. Több is benne volt ebben a játékban. Két olyan szituációból kaptunk gólt, amire nem számítottunk. Az ellenfelünk kihasználta ezeket a lehetőségeket. Nagy dolog az, hogy hátrányból is meg tudtuk fordítani a mérkőzést. A végére lehetett volna könnyebbé tenni, de ott elhibáztuk a lehetőségeinket. Úgy gondolom, hogy egy góllal mindenképpen jobbak voltunk mai a találkozón. Annak külön örülök, hogy az idei harmadik mérkőzésünket is megnyertük. Ezután próbálunk a következő mérkőzésre koncentrálni meglátjuk, hogy mire lesz elég.