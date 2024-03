Az már a kezdés előtt látszott, hogy mindkét csapatnak meg kell küzdenie az időjárás viszontagságaival, hiszen viharos szél jellemezte az egész találkozót a Műkertvárosi Sportcentrumban. Az első félidőben a küzdelem dominált a szélhez való alkalmazkodás mellett, jobbára pontrúgások után alakult ki csak némi izgalom a kapuk előtt. Hazai oldalon Fadgyas, vendég részről Póser kapus sem volt ugyanakkor nagy védésre kényszerítve. A második félidő elejét igyekezett megnyomni a Békéscsaba, s végül egy káprázatos góllal előnybe is került a bajnokesélyes. Egy megcsúsztatott labdát Hulicsár ollózót 7 méterről a léc alá (0–1). Nem tartott azonban sokáig a vendég öröm, néhány perccel később Artner indult meg, majd a tizenhatoson belül felvágták, amiért jött is a büntető. A tizenegyest a sértett magabiztosan be is vágta a jobb alsóba (1–1). Kiegyenlített volt ezt követően a meccs, a szél ekkor jobban támogatta a kecskemétieket, ez főleg a beadásoknál volt érezhető. A legközelebb Polyák járt a gólhoz, aki egy szöglet után fejelt fölé. A Békéscsaba előtt is volt azért meccslabda, a hosszabbításban azonban – ugyancsak egy szöglet után – Farkas fölé fejelte azt, így maradt a döntetlen.

Kecskeméti TE II. – Békéscsaba 1912 Előre 1–1 (0–0)

Fotó: Nyitray András

– Ismét egy jó kerettel állhattunk fel egy erős ellenféllel szemben. Valamikor mi, valamikor ellenfelünk birtokolta többet a labdát az első félidőben, de helyzetek nem nagyon voltak, teljesen kiegyenlített volt a játék. A védekezésünk kifejezetten jól működött. A második félidőben némileg váratlanul szerzett vezetést a Békéscsaba, de szerencsére nagyon gyorsan tudtunk válaszolni. Ez volt a kulcs, hogy nem estünk szét és azonnal talpra álltunk. Csak gratulálni tudok a csapat minden egyes tagjának, mert kitűnő mentalitással futballoztunk. Köszönöm a visszajátszóknak, hogy így beleálltak a meccsbe, illetve a cserék is kitűnően szálltak be. Minden pontnak örülni kell, ennek kifejezetten – értékelt Virágh Ferenc.

Kecskemét, 150 néző. V: Juhász (Imrő, Frank)

KTE II.: Fadgyas – Nagy O., Molnár M., Polyák K., Iyinbor, Szamosi – Hatvani, Meszhi, Györgye (Czenky 73.) – Zoltán (Bodor 27.), Artner (Goretich 85.). Vezetőedző: Virágh Ferenc

Békéscsaba: Póser – Farkas, Mihály (Komáromi 65.), Pintér (Tóth M. 75.), Zádori (Vólent 79.), Hulicsár (Sármány 65.), Hodonicki, Pusztai (Zvara 46.), Mikló, Albert, Bora. Vezetőedző: Csató Sándor.

Gól: Artner (58. – büntető) ill. Hulicsár (52.)