Jánoshalmi FC–Harta SE 0–3 (0–3)

Három pontért hármat rúgott a Harta Jánoshalmán

Fotó: shutterstock.com / illusztráció

Jánoshalma, vezette: Allaga Iván (Rácz Béla, Aladics Tamás)

Jánoshalma: Lengyel P. – Rádai, Hajduk (Ribár 75.), Stojanovic (Busa 52.), Jesic, Gáspár, Nagy R., Szabó Sz., Suhajda, papp (Gáspár 79.), Lengyel Sz. Vezetőedző: Paksi Péter.

Harta: Ámann – Puskás, Pribék (Vizi 89.), Fekete, Nagy M., Csehi, Ivacs, Németh, Gugyella (Csömör 78.), Dunai, Vajda (Danó 75.)

Gól: Fekete a 17., Dunai a 28., Ivacs a 33. percben.

Sárga lap: Szabó Sz. 52. illetve Dunai 37., Vajda 55., Németh 82. perc.

– Az első három tavaszi fordulóban jó eredményeket ért el a csapat, ez is bizakodásra adott okot, de a megszerzett hét pontnál is fontosabb, hogy a jó eredményeket jó játékkal értük el, ennek megfelelően ha nem is győzni mentünk Jánoshalmára, de mindenképpen egy jó eredmény elérésének a reményében – nyilatkozta Sümegi József, aki januárban vette át Hartán a szakvezetői posztot, miután Csehi Tamást a klub elnökévé választották. – A meccsen mindjárt a kezdés után azt éreztem, hogy van keresnivalónk, nem éreztem a hazaiak játékában semmi extrát, mi viszont nagyon lelkesen és jól futballoztunk, és tulajdonképpen már az első félidőben eldöntöttük a mérkőzést. Talán még több is lehetett volna, de a hazai kapus remek teljesítményt nyújtott, rúgtunk még két kapufát is, mindkét alkalommal ő tolta a lécre a labdát. Nagyon egyben van a csapat, jó a hangulat, reméljük, hogy ilyen lesz a folytatás is. A jövő heti hazai meccsünk a Kiskunfélegyháza ellen vízválasztó lehet atekintetben, hogy sikerül-e a csapatnak a dobogó közelében zárnia.