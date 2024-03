A Közép csoport éllovasa, az Akasztó FC II. Izsákon lépett pályára a hétvégén. Bár az Izsák a 10. helyen áll, alaposan megnehezítette a listavezető dolgát. Palla Lajos révén szerzett vezetést az Akasztó az első félidő hajrájában. Az utolsó negyedóra elején Prikidánovics Márk egyenlített, és amikor már az izsákiak a zsebükben érezhették a bravúrpontot, akkor a 90. Palla Lajos ismételt, és ennek köszönhetően mind a három pontot besöpörte az éllovas.

Illusztráció

Fotó: Shutterstock

Jól indította a Kaskantyú a tavaszt, hiszen nem akármilyen ellenfelekkel szemben sikerült behúznia az első két meccsét, a Kiskőröst idegenben, a Kunfehértót hazai pályán győzték le. A hétvégén a Szabadszállás vendégei voltak. A Kasi játékosa, Bartha Roland a 15. percre 200-ás vezetést szerzett a vendégeknek. A második játékrész első negyedórájában a hazai Palotay Dávid előbb szépített, majd Sipos Márk egyenlített, a hajrá kezdetén azonban Tratter Tibor révén a Kasi visszavette a vezetést, az utolsó szót pedig Bartja Roland mondta ki, aki a saját maga harmadik, csapata negyedik gólját szerezte meg a 84. percben.

Tartja a 3. helyét a Balotaszállás, amely nem kegyelmezett a Kecel Seniornak, nyolc alkalommal köszöntek be a vendégek kapujába. Jeszenszky Roland négyszer is betalált. Visszavágott az őszi vereségért a Bócsának a bajnoki címvédő Vadkert FC STE II., az 5. helyen álló Kunfehértó pedig magára talált, többek között Horváth Ákos mesterhármasával biztosan verte a Szankot. Rangadót nyert Kiskőrösön, és ezzel a győzelemmel lassan fölköltözik a felsőházba a Fülöpszállás. A Fülöp már az első játékrészben kétgólos vezetésre tett szert Tóth Szabolcs és Andó Viktor góljaival – ehhez a kedvező részeredményhez nagy szükségük volt arra is, hogy a 4. percben a Fülöp kapusa, Nagy Tamás hárítsa a kiskőrösi Szlovák Pál 11-esét –, a második játékrészben pedig már csak Csordás Zoltán, a Fülöpszállás tavalyi gólkirálya talált be, így 3–0-ás győzelemmel távozott az Északi csoport tavalyi bajnoka Kiskőrösről. Érdekesség, hogy a szünetben a játékvezető jelezte a fülöpszállási szurkolótábornak, hogy kívül tágasabb. Látni láthatták a meccset, miután a hazai rendezők irányításával a kerítésen kívülre vonultak.

Vármegye III., Közép csoport: Balotaszállás-Kecel Senior 8-0, Tabdi-Kecel FC II. 2-3, Vadkert FC STE II.-Bócsa 3-1, Kiskőrösi LC II.-Fülöpszállás 0-3, Kunfehértó-Szanki OBSE 6-0, Szabadszállás-Kaskantyú 2-4, Izsák-Akasztó FC II. 1-2.

Vármegye III., Közép csoport

1. AKASZTÓ II. 16 14 1 1 74–12 43

2. KASKANTYÚ 16 14 0 2 65–26 42

3. BALOTASZÁLLÁS 16 12 0 4 61–27 36

4. VADKERT II. 16 10 3 3 57–25 33

5. KUNFEHÉRTÓ 16 10 2 4 55–24 32

6. FÜLÖPSZÁLLÁS 16 9 2 5 64–36 29

7. KISKŐRÖS II. 16 9 1 6 47–36 28

8. BÓCSA 16 9 0 7 47–21 27

9. KECEL II. 16 6 1 9 31–47 19

10. IZSÁK 16 4 2 10 30–58 14

11. SZABADSZÁLLÁS 16 3 3 10 29–52 12

12. SZANK 16 3 0 13 16–68 9

13. TABDI 16 1 1 14 19–88 4

14. KECEL SENIOR 16 0 0 16 7–82 0