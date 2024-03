A fiatalok hosszú felkészülésen vannak túl, hiszen január közepén láttak munkához Virágh Ferenc és a szakmai stáb irányítása mellett. Főleg az edzőmeccseken volt a fókusz, sokat játszott a társaság, jellemzően jó eredményeket elérve.

A harmadosztályú tagság megtartása a fő céljuk

Fotó: Nyitrai András

– Amit szerettünk volna, azt meg tudtuk valósítani, a hiányosságokat próbáltuk javítani az őszi teljesítményt alapul véve. Sok mérkőzést kötöttünk le, hiszen fiatal csapatról van szó, így tudnak a játékosok igazán tapasztalatot gyűjteni. Az eredményekre sem lehet panasz, de nem ezen volt a hangsúly, inkább a mutatott játékon. Sokat kaptam vissza abból, amit látni szerettem volna, így bizakodva várom én és a játékosok is rajtot – mondta Virágh Ferenc, a Kecskeméti TE II. vezetőedzője a téli munka kapcsán.

Az első ellenfél a stabil középcsapatnak számító BKV Előre lesz, mely a 7. helyről várja a találkozót. Virágh Ferenc elmondta, minden mérkőzésre kupadöntőként kell tekinteniük, hogy elérjék a fő céljukat, ami a bennmaradás.

– Egy jó középcsapat érkezik hozzánk, a fiatalok mellett megvannak a rutinos játékosai is a BKV-nak. Próbálunk tisztességgel felkészülni minden meccsre, így erre is. Bízunk benne, hogy itthon tudjuk tartani a három pontot a nyitányon. A tavasz során az a legfontosabb, hogy elsősorban magunkra koncentráljunk, minden mérkőzést egy kupadöntőként kezeljünk, hiszen az a célunk, hogy bennmaradjunk. Ebben az osztályban, főleg az év ezen szakaszában mindig az az egyik nagy kérdés, hogy a pályák milyen állapotban vannak, erre külön készülnünk kell nekünk is. Az őszi szezon felénél a stábbal már azt akartuk elérni, hogy elérhető távolságban maradjunk a képzeletbeli piros vonaltól, hogy tavasszal reális esélyekkel harcolhassunk az NB III-as tagságért. Ez sikerült, hiszen három-négy pontra vagyunk ettől. A többi csapat is küzd természetesen az életéért, de meglátásom szerint játékban sokat fejlődtünk. Az biztos, hogy tavasszal is döntő lehet akár egy-egy momentum, egy-egy extra megoldás ebben a bajnokságban, ami a különbséget jelentheti – tette hozzá Virágh Ferenc a nyitány és a tavaszi célok kapcsán.

A Kecskeméti TE II. a tavaszi szezonban is a Műkertvárosi Sportcentrumban vívja majd a hazai mérkőzéseit, melyekre a belépés továbbra is ingyenes lesz.