A Kisvárda ugyan a tabella alapján nehéz helyzetben van, ám a 12 csapatos NB I-ben egyetlen csapatot sem szabad leírni. Ezt az elvet erősíti meg az a tény is, hogy KTE riválisa az előző körben elvette a ZTE tavaszi bajnoki veretlenségét, miután Lucas góljával 1-0-ra nyerni tudott otthon. A Kisvárda utóbbi öt fellépésén háromszor kikapott és kétszer nyert, 20 pontjával jelenleg a 11. helyen áll a tabellán Feczkó Tamás együttese.

Belényesi Csaba (lilában) fegyelmezett védőmunkája most is sokat érhet a Kecskemétnek

Fotó: Bús Csaba

Szabó István most is szinte teljes kerettel számolhat, hiszen a már csapattal edző Nikitscher Tamáson és Nagy Krisztiánon kívül nem lesz hiányzó sem eltiltás, sem sérülés miatt ezúttal. A Ferencváros elleni vereség után hazai pályán szeretne javítani a csapat, amire a két együttes közös múltját tekintve lehet is esély. Ebben a bajnokságban hazai pályán 3-1-re, idegenben 2-1-re tudott nyerni a KTE korábban aktuális ellenfelével szemben.

– Az FTC elleni meccset a hét elején elemeztük még, azt mondhatom ennek alapján is, hogy a csapat maximálisan odatette magát. Ez már a múlt, ezt követően teljes mértékben a Kisvárdán volt a hangsúly egész héten. Meggyőződésem, hogy egy erős kerettel rendelkezik ellenfelünk, több külföldi labdarúgóval, akik között válogatottak is akadnak. Télen magas, jó felépítésű játékosokkal erősítettek. A Kisvárda mindenkire veszélyes ellenfél, de hazai pályán nem lehet más célunk most sem, mint pontot, pontokat szerezni – mondta Szabó István, a kecskemétiek vezetőedzője.

Motiváltan várja a találkozót a KTE védője, Belényesi Csaba is, aki kitűnően játszott a Ferencváros ellen is.

– Mindig úgy lépünk pályára, hogy pontot, pontokat szeretnénk gyűjteni. Hazai pályán ez hatványozottan igaz. Azzal tisztában vagyunk, hogy a tabella a 12 csapatos NB I-ben csalóka, a mezőnyből kiemelkedő Ferencvároson kívül minden csapat szinte hasonló esélyekkel indul egy-egy bajnokin. Mint mindig, most is maximálisan igyekeztünk felkészülni ellenfelünkből, bízom benne, hogy ennek a pályán is meglesz az eredménye.

A Kecskeméti TE–Kisvárda Master Good mérkőzés szombaton 15 óra 15 perckor kezdődik.