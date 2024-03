Az őszt az élen záró, majd a tavaszi első fordulóban hazai pályán elszenvedett vereségét követően a Kunbaja abban a tudatban lépett pályára Lajosmizsén, hogy győzelem esetén visszaállhat az élre, miután a Soltvadkert ezen a hétvégén szabadnapos. Ennek szellemében is kezdtek a vendégek, lendületesen, a labdát sokat birtokolva kapuja elé szorítva a Lajosmizsét. A 4. percben aztán jött a meglepetés, az első hazai akció góllal végződött. Egy bal szélről kapott labdát Tarnoczki Tibor előbb lekezelt, majd a 16-osról a jobb alsó sarokba helyezett, 1–0. Még vehemensebben kezdeményezett a Kunbaja, a hazai csapat pedig négy percre rá növelte az előnyét. Kiss László törte előre a jobb oldalon, beadta a labdát középre Tarnoczkinak, ő remek ütemben tette vissza Kiss elé, aki tíz méterről, középről higgadtan helyezett a bal alsó sarokba, 2–0. Kis híján jött a válasz, Kokljevci ívelt be balról kapásból, Ivanisevic remek ütemben röpült be a labdára, de a jobb kapufa mellé emelt. Kisvártatva egy vendégszögletet követően Damjanovic robbant be a kapu elé és küldött meg egy bombaerős fejest a bal alsó sarok irányába, egy hazai védő azonban nagyot mentett. A labdabirtoklás terén a Kunbaja ettől fogva egészen az első félidő zárásáig komoly fölényt alakított ki, ám meddő fölényt, miután a hazaiak szervezetten és lelkesen védekeztek, a vendég támadások pedig körülményesek, olvashatóak voltak, így igazi ziccer nem is nagyon alakult már ki Kis Csaba kapuja előtt.

A Lajosmizsének a Kunbaja elleni győztes csapata

Fotó: Vincze Miklós

A fordulás után mit sem változott a játék képe, a Kunbaja igyekezett támadni, sokat birtokolta a labdát, veszélyt azonban továbbra sem sikerült okozniuk, a Lajosmizse továbbra is szervezetten és lelkesen tartotta az eredmény. Nem is csak tartotta, hanem növelte az előnyét. Az 59. percben egy hazai szögletet követően a védők a bal oldalra tisztáztak, ott Peres Csaba szerezte meg a labdát, és egy remek csel után középre ívelt, a labda elé érkező Halasi pedig a hosszú sarokba csúsztatott, 3–0. A 68. percben szépítettek a vendégek, Vukoicic ívelt be balról a kapu elé, a labda pedig Damjanovic testéről pattant a bal alsó sarokba, 3–1. Éreztek némi reményt megcsillanni a vendégek, igyekeztek rátenni egy lapáttal, de a játék képe mit sem változott. Olykor olyan érzése volt a nézőknek, mintha a futsalban az öt a négy elleni játék során, az öt a négy elleni játék gyümölcse, a megszerzett gól nélkül. A vendégcsapat körbeadogatta a hazai tizenhatost, de oda betörni azonban nem nagyon tudott, igazi veszélyt nem teremtett, nem bírt és nem tudott teremteni a Masalusic Nikola vezette társaság. Csak azok számára meglepetés a Lajosmizse 3–1-es győzelme a Kunbaja ellen, aki nem látta a mérkőzést, a Soltvadkert pedig maradt a tabella élén.

A Kunbaja csapata

Fotó: Vincze Miklós

Árva Zsolt, a Lajosmizse szakvezetője: – Rengeteg hiányzónk volt az elmúlt héten és ma is. Most egy kicsivel jobb volt az összetétel, nagyobb volt a választási lehetőség. Sikerült úgy összerakni mind a három csapatrészt, hogy láttuk a reményét annak, hogy a Kunbaja ellen meglepetés eredményt tudjunk elérni. Ez sikerült, önmagunkat is megleptük. Az elején, ami eddig nem volt ránk jellemző, az első két helyzetünket berúgtuk, és azt követően tudtuk a saját játékunkat játszani, azaz feszes védekezésből a kontrák vezetésére koncentrálni. A Kunbaja játékát ki tudtuk oltani, jól tolódtunk, jól olvastuk a játékukat. Úgy gondolom, hogy ma maximálisan megérdemeltük a három pontot, a csapatnak pedig gratulálok, mert foghíjasan is hoztuk azt, ami egy hazai csapattól elvárható.

Jovetic Aleksandar, a Kunbaja csapatkapitánya: – Azt aligha kell mondanom, hogy nem hiányzott bekapott két gyors gól a mérkőzés elején. A két hiányzónk ma nagyon hiányzott, elsősorban Susnjar Ognjen, aki Kokljevci Denillel holtversenyben a házi gólkirály. Szinte végig a kilencven perc során ott járattuk a hazaiak térfelén a labdát, betalálni azonban csak egyszer tudtunk. Gratulálok a hazai csapatnak.

Lajosmizsei VLC-Kunbajai SE 3–1 (2–0)

Lajosmizse, vezette: Rosta Kevin (Berger Tibor, Farkas László)

Lajosmizse: Kis Cs. – Csicsó, Fekete A., Orlov L., Halasi, Peres, Kiss L., Zsiros, Béres, Juhász, Tarnoczki. Technikai vezető: Surman Péter.

Kunbaja: Glisic – Hajrulovic, Kokljevci, Ikotic, Damjanovic, Ivanisevic, Masalusic, Vukoicic, Jovetic, Sojic, Plavsic. Technikai vezető. Varga Zoltán.

Gól: Tarnoczki a 4., Kiss L. a 8., Halasi az 59., illetve Damjanovic a 68. percben.