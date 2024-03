A „kis” KTE gól nélküli első félidő után korán hátrányba került a második félidő elején az éllovassal szemben, Hulicsár pazar gólt ollózott a kapuba.

Fontos meccs vár a kecskeméti fiatalokra

Fotó: KTE

Nem estek össze azonban a a visszajátszókkal is megerősített kecskeméti fiatalok, az 58. percben Artner kiharcolt egy büntetőt, amit aztán be is rúgott, kialakítva ezzel a végeredményt, ami a játék képe alapján teljesen igazságosnak mondható volt.

Az Előre elleni bravúr nagy lökést kell adjon, hiszen vasárnap 11 órás kezdéssel a Szeged-Csanád Grosics Akadémia II. vendége lesz a „kis” KTE. Virágh Ferenc együttese továbbra is a kiesés ellen küzd, ebben közvetlen riválisa a Szeged, mely csupán egy ponttal van a kecskemétiek mögött. Egy győzelemmel belátható távolságra kerülne a már biztonságot jelentő helyektől a KTE II., ellenkező esetben viszont nagyobb bajba is kerülhet.