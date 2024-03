A két együttes már 18. alkalommal találkozik az NB I-ben, igaz, közös történetük még az NB II-ben kezdett el íródni 2006-ban. A Ferencváros kizárása után az akkor középcsapatnak számító KTE volt az első, mely nagy megeleptésre pontot tudott csenni a válogatott sztárokkal teletűzdelt Fraditól, majd a tavaszi szezonban az Albert Stadionban még nagyobb meglepetésre elsőként győzte le az NB II-ben a zöld-fehéreket. Aligha ezért, de a Ferencváros végül nem jutott fel, majd a következő évben két vereséggel zárt a KTE ellen, mely története során először viszont feljutott. Az NB I-be végül aztán megérkeztek a fővárosiak is, ahol egyre erősebbek lettek, így természetesen többször is nyerni tudtak, majd jött a kecskemétiek életében a 2015-ös kizárás, melyet követően sokáig nem találkoztak a csapatok. 2022 nyara óta viszont ismét él a hírös városi mágia, az előző idényben két győzelem és egy döntetlen, idén egy idegenbeli 1-0-os vereség után egy hazai 2-1-es KTE siker a mérleg a párharcban.

Zsótér Donát a novemberi siker alkalmával is minden labdáért megküzdött a Ferencváros sztárjaival

Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

A dicső múlt ellenére a mérkőzés esélyese egyértelműen a Ferencváros vasárnap is, hiszen Dejan Stankovic együttese tavasszal dominál a bajnokságban, vesztett pontok tekintetében már jobban áll az éllovas Paksnál is. Az előző körben 5-0-ra nyerte meg a derbit Újpesten, majd a hétközi kupameccsen büntetőkkel a Debrecent is búcsúztatta úgy, hogy sokáig emberhátrányban kellett játszania.

A vendégeknél futballozó Zsótér Donát elmondta, elsősorban egymást segítve, összefogva kell futballozniuk, a lehető legtöbbet kiadva magukból a 90 perc során, csak így érhetnek el jó eredményt.

– A Ferencváros ellen természetesen mindenkinek nehéz, különösen a Groupama Arénában. Nem sűrűn járnak oda a csapatok nyerni. Nekünk azzal kell foglalkoznunk, hogy azokat taktikai utasításokat, amiket Szabó Istvántól és a stábtól kapunk, azokat maximálian betartsuk. Egy Ferencváros ellen a száz százaléknál is több kell mindenkitől, hogyha jó eredményt akar egy csapat elérni. Nagyon jó Ferencvároshoz megyünk, melynek rengeteg jó játékosa van, de mindannyian azon vagyunk – személy szerint én is – hogy egyénileg és csapatként is jó teljesítményt nyújtsunk. Egymást segítve, összefogva szeretnénk egy jó mérkőzést játszani – mondta Zsótér Donát, aki már sok nagy meccset játszhatott a Ferencváros ellen, így rutinja meghatározó lehet vasárnap is kecskeméti szempontból.

A Ferencvárosi TC–Kecskeméti TE NB I-es bajnokit vasárnap 16 óra 30 perckor rendezik a fővárosi Groupama Arénában.