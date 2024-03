A Kecskeméti RC az első meccsen rendre nagyon szoros szetteket vívott a jóval esélyesebbnek számító székesfehérváriak ellen, és a kecskeméti találkozó sem indult máshogy. A MÁV Előre az ex-kecskeméti Pesti Marcell vezetésével ugyan végig vezetett az első játszmában, de főleg Varga remeklésének hála a hazaiak nem engedték jobban meglépni a tavalyi ezüstérmest. 16–21 után még 21–23 is feljött a hajrában a KRC, de végül a vendégek lezárták az első partit (23–25).

Parádés mérkőzésen maradt alul a nagyot küzdő KRC, mely pénteken már az életéért küzdhet

Fotó: Bús Csaba

A második szettet ugyan az Előre egy 5-2-es rohammal kezdte, de a hazaiak rendezték a sorokat, 8–7-nél már vezettek is. Kecskeméti, Boldizsár és Farkas is jól teljesített, a másik oldalon Koci és Janke is feljött Pesti mellé, így 20–20-ról jöhetett a végjáték. 21–21 után Koci ütött egy ászt, majd Janke sem hibázott, innen pedig már Pesti pontjainak is hála, nem volt visszaút a Kecskemétnek (22–25).

A harmadik szettől már az életéért játszott a Kecskemét ,ami érezhető is volt. 5–3-mal nyitott Deák Márk együttese, majd a vendégek egyre többet hibáztak, így 11–9-nél megint időt kellett kérniük. A KRC lendülete nem tört meg, Gacs pontja után már 17–11 volt az állás. Bár a hajrában két szettlabdát még hárított a MÁV, visszajönni már nem tudott (25–21).