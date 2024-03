A Kecskeméti RC igazi kupaspecialistának számít az utóbbi években, hiszen rendre el tud jutni a négy közé az együttes. Ez idén sem történt másként, hiszen az elődöntőig magabiztosan menetelt a gárda, ott azonban a Kaposvár érvényesítette a papírformát, még akkor is, ha nem adta olcsón a bőrét Deák Márk együttese. A Kecskemét így tulajdonképpen megvédheti bronzérmét a kupában, hiszen tavaly is a harmadik helyen zárt a legutóbb 2019-ben győztes gárda. Ellenfelük a Pénzügyőr lesz, és már azt is tudni mikor, a bronzcsatát március 10-én 16 óra 15 perckor rendezik az Érd Arénában. Ezt követően 19 óra 15 perckor jön majd a Kaposvár és a Kazincbarcika döntője.

Fontos periódus következik a KRC számára

Fotó: Bús Csaba

A Kecskemétnek nem alakult jól az éve eddig, január eleje óta legutóbb a Miskolc ellen tudott először nyerni az Extraligában, amivel viszont nagy lépést tett a rájátszás felé a nyolcadik helyen álló gárda. A Pénzügyúr jelenleg ugyancsak a középmezőnyben, a hatodik helyen áll, és a kupameccsig le is zárul az alapszakasz minden csapat számára. A KRC-nek sűrű hete lesz addig, hiszen szombaton 17 órakor Kazincbarcikán lép pályára, majd szerdán 19 óra 30 perckor a Szegedet fogadják a Messzi István Sportcsarnokban.