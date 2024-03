A Kecskemét nincs könnyű helyzetben, hiszen az egyébként is kiesés ellen küzdő gárda télen nem tudott erősíteni, ellenben viszont több alapember is távozott az együttestől. Nem csoda, hogy a tavaszi szezonban eddig pocsékul teljesített az alaposan megfiatalodó keret, mely sorrendben a DEAC, a Szigetszentmiklós, a Vecsés, a Győr, a Veszprém U21 ellen is vereséget szenvedett. Nagy reményekkel Ajkára sem utazhatott el a társaság. Nem telt el öt perc sem, a hazaiak már négy góllal elhúztak, míg az első kecskeméti találat csak ezután érkezett (4–1). Csuzi próbálta felvenni a lépést az ajkai játékosokkal gólszerzésben, de ez csak rövid ideig sikerült, Gyene vezérletével az Ajka igyekezett gyorsan döntésre vinni a dolgokat, s mivel a 15. percben már 15–5-re vezettek a hazaiak, igen korán elszállni látszott a kevés vendég remény is. Szünetre aztán szerte is foszlottak a kecskeméti álmok, hiszen ezután csupán egyszer talált be Tóth Norbert csapata, a hazaiak 21–6-ra vezettek.

Forgács Tamás sem tudott segíteni a Kecskeméten

Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

A második félidőben az Ajka már kényelmesen játszhatott, egy pillanatig sem forgott veszélyben győzelme. A kecskemétiek ugyan becsületből mentek előre, de ez csak ara volt elég, hogy egy kicsivel szorosabb félidőt abszolváljanak. Ezzel együtt az Ajka simán győzött, a végeredmény 40–17 lett.

A Kecskemét a 14. helyen áll továbbra is, vészesen közel kerülve a kieséshez, egyre inkább leszakadva az előtte állóktól. A csapat legközelebb március 22-én az Ózdot fogadja majd.

KK Ajka–Kézilabda Kecskemét 40–17 (21–6)

Ajka. V: Haskó, Natkai

Ajka: Breuer 7, Ernei 7, Jávor 5, Tóth P. 4, Gyene 4, Bodnár 3 (1), Nagy M. 3, John 2, Dobos 2, Forgács K. 2, Rosta 1, Benkő (k), Baracskai (k). Vezetőedző: Velky Péter

Kecskemét: Deák 5 (1), Francia 3, Csuzi 2, Bózsa 2, Forgács T. 2, Horváth A. 1, Fodor 1, Gárgyán 1, Tóth F., Papp I., Dömő, Sárközi (k), Szikora (k), Markóczy (k).

Hétméteres: 1/1 ill. 3/1

Kiállítás: 6 ill. 4 perc