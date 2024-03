A Mizse KC Törökszentmiklóson zárta a G-csoport küzdelmeit, abban a tudatban, hogyha nem kap ki, akkor megőrzi második helyét. Noha ezért mindent meg is tett a Lajosmizse, a Székács végül otthon tartotta a pontokat 29–25-ös sikerével, így megelőzte riválisát, mely így harmadik helyen jutott a Felsőházba. A Kalocsai KC számára sem jelentett már sokat az utolsó találkozó az F-csoportban, hiszen az utolsó helyről várta a zárást. A KKC-nak nem volt esélye Csepelen, ahol 41–25-re maradt alul.

Fotó: Bús Csaba

A férfiaknál ezzel kialakult a további beosztás is. Összesen négy felsőházi csoport lesz, melyeket most is a területi alapokat is nézve igyekeztek kialakítani. A G és H csoport első négy csapatát rakták így össze, a Lajosmizse a már ismerős Csömör, Törökszentmiklós, Üllő trió mellett, a Mezőtúr, az Orosháza, a Makó és az Újkígyós társaságában küzdhet az első helyért, illetve a feljutás lehetőségéért. Nagy kérdés persze, hogy ezzel egyébként élnének-e Lajosmizsén, hiszen az utóbbi két esztendő bajnoki címei után úgy döntött a klub, a stabil működés érdekében marad az NB II-ben. A Kalocsa az alsóház E-F csoportjában a Dunaharaszti, a Mecseknádasd, a Pécs, a Budai Farkasok, a MAFC, a Siklós és a Nagyatád ellen küzdhet majd, hogy elkerülje a kiesést.

A nőknél szünetelt múlt hétvégén a bajnokság a válogatott programja miatt, így most zárulnak majd a csoportküzdelmek. A Bácsalmás már biztosan az alsóházba kerül, így tét nélkül lép pályára vasárnap 18 órakor Szarvason. Nem kell már izgulnia a Kecskeméti NKSE-nek sem, hiszen a felsőházi tagság már garantált, ezen az Inárcs-Örkény elleni idegenbeli meccs sem változtat, melyet szombaton 18 órás kezdéssel abszolvál a hírös városi alakulat.