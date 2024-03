A versenynek a sportélményen kívül, a Fülöpjakab környéki buckavidék felfedezése volt a célja, ahol a természet részben még érintetlen környéken haladhattak a versenyzők. Az ember azt gondolná, hogy ezen az alföldi helyszínen nincs szintkülönbség. Ez nagy tévedés. És hogy még nehezebb legyen a távokat teljesíteni, homokos terepet is beiktattak az útvonalba a szervezők. A versenyt Bodor Sándor polgármester nyitotta meg, aki elmondta, hogy az első négy alkalommal a rajt és a cél a település központjában volt, de az már kicsinek bizonyult, így a Szabadidőparkba helyezték el az indulás és a célba érkezés helyszínét. Reményét fejezte ki, hogy az elkövetkezendő években is meg tudják majd rendezni a Tour de Pusztát.

Ötödik alkalommal kerékpároztak és futottak már a pusztában

Fotó: Szentirmay Tamás

Simon Béla Szabolcs főszervező elmondta, hogy az elmúlt évhez képest sokat nőtt az indulók létszáma. Tavaly 150-en rajtoltak, most pedig százzal többen, vagyis 250-en, ami meglepte őket. A pályát jól kijelölték, így senki sem tévedhetett el. Ha mégis, akkor a rajtszámon ott volt a telefonszám, amit fel lehetett hívni. Felhívta a figyelmet arra, hogy az indulók között vannak halássérült versenyzők is, akiknek hiába csöngetnek előzésnél, nem fogják hallani. Vigyázzanak rájuk, hangoztatta.

A kerékpárosok három táv közül választhattak: a rövid 11, a közép 25, hosszú pedig 48 kilométer volt. A futók 11 és 25 kilométerre nevezhettek. A terepviszonyok változatosak voltak, amiben volt döngölt földút, homokbucka, mély homok, melyen ellenőrző és frissítő pontok érintésével lehetett végig menni. Lassú rajttal indult a mezőny, amely mintegy másfél kilométer hosszú volt, utána mindenki a saját tempója szerint haladhatott. A futók természetesen a kerékpárosok mögött rajtoltak.

Minden előnevezett versenyző egyedi érmet kapott, valamint minden célba érkező tejterméket és fánkot. A kerékpáros közép és hosszú táv férfi és női dobogósait elismerő oklevéllel jutalmazták. A kerékpáros hosszú táv abszolút nyertesét megillette a vándorkupa, melyet egy évig birtokolhat. Ezenkívül egy hetvenezer forint értékű kerékpárgumi szett is az övé lett. A terepfutóknál mindkét távon férfi és női helyezéseket, teljesítményüket elismerő oklevéllel is méltatták. Mindezek mellett a kerékpáros és terepfutó dobogósokat és a túrát teljesítő gyerekeket további ajándékokkal lepték meg a támogatók jóvoltából. Minden teljesítő kapott egyedi, Tour de Puszta 5 befutó érmet. A rövidtávot teljesítő kerékpárosok között nem hirdettek dobogós eredményt, mert ott főleg családok indultak kisgyerekekkel. Tíz éves korig a befutó érem mellett plüss farkast is kaptak a kicsik.

A legidősebb résztvevőnek, a 67 éves Hajagos István bizonyult, aki a kecskeméti Hírös ESC versenyzője, és a középtáv terepkerékpár futamot teljesítette. A legfiatalabb induló pedig a mindössze négyéves Simon Bence Máté volt, aki a kiskunfélegyházi Bringabarátok színeiben indult. Ő a rövidtáv terepkerékpár futamot teljesítette önállóan saját kerékpáron. A Fülöpjakabi Önkormányzat a legtávolabbról érkező indulónak egy kupát ajánlott fel. Horváth Gábor Sárvárról érkezett, aki a középtáv terepkerékpár futamot teljesítette.

Eredmények, rövid táv terepfutás (12 km), nők: 1. Szabó Edina (Kecskemét), 2. Arany Erika, 3. Fodor Éva (mind kettő Kiskunfélegyháza). Férfiak: 1. Tenglovits Márkó (STG Kecskemét), 2. Boda István (Kecskemét), 3. Araczki István (Madocsa). Középtáv (25 km) nők: 1. Drázsnyák Eszter (Győr). Férfiak: 1. Fekete Gábor, 2. Herédi-Szabó Péter, 3. Kurucz Zoltán (mind a három Kiskunfélegyháza). Középtáv terepkerékpár (25 km) nők: 1. Nagy Mariann (Kistelek), 2. Pap Zsófia, 3. Szabó Nóra (mind kettő Kiskunfélegyháza). Férfiak: 1. Barcsik László (Kettlebell SE Kecskemét), 2. Szarka Ádám (Bringabarátok SE Kiskunfélegyháza), 3. Giricz Gábriel (Új Bárka Egyesület Csongrád). Hosszútáv (48 km) nők: 1. Buzek-Kiss Vera (Fillari Team Budapest), 2. Ignácz Ivett (Tiszaalpár), 3. Dudásné Lehoczki Zsuzsanna (Albertirsa). Férfiak: 1. Szabó Endre (Hírös ESC Kecskemét), 2. Buzek-Kiss András (Fillari Team Budapest), 3. Károlyi Gergő (Hírös ESC Tolna).