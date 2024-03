Előzetesen a hazai csapat számított a mérkőzés esélyesének, hiszen a vendégek január óta csak egy meccset, a legutóbbi, miskolci vendégjátékukat tudták megnyerni. A hazaiak jól szerepelnek az alapszakaszban, hiszen a harmadik helyről várták a találkozót a nyolcadik KRC ellen.

Remek teljesítményt nyújtottak a kecskemétiek

Fotó: Bús Csaba

Az első szettben 5–5-ig fej-fej mellett haladtak a csapatok, de már ekkor is nagyon jól működött a sáncolás kecskeméti oldalon. 6–5 után alaposan elveszítette a fonalat a VRCK, a vendégek így 6–10-re fordítottak. Nem esett pánikba a hazai csapat, hiába remekelt a KRC-nél Kecskeméti 9–13 után zsinórban négy pontot hozott Gurszkij vezetésével a Kazincbarcika, így időt kért Deák Márk. A hajrát nagyon jól bírták a kecskemétiek, a hazaiak előbb 16–18-nál, majd 18–22-nél is időt kérek, de ez nem segített. 24–24 után a KRC jutott meccslabdához, Varga kétszer is eredményes volt, így lezárta a játszmát (24–26).

A második szett hasonlóan szorosan alakult, igaz, ekkor nagyobb kilengése egyik csapatnak sem volt, olyannyira, hogy időkéréssel sem akartak közbe avatkozni a trénerek. A végjátékban megint Varga volt a kulcsember, aki egy ász nyitással szettlabdát szerzett, ezt Farkas másodjára ki is használta (23–25).

A harmadik szettre igyekezett összekapni magát a hazai csapat, és ez ki is jött a pályán, a VRCK gyakorlatilag végig vezetett, s végül 25–15-re könnyedén meg is nyerte a partit, így életben maradtak a vendéglátók.

Volt már példa rá, hogy a Kecskemét jó kezdés után látványosan összezuhant a szezon során, ám akik ettől tartottak, azok rácáfolt a KRC. Újabb nagyon szoros csata alakult ki, és a hazaiak kértek végül először időt 17–17-nél. A Kazincbarcika ezt követően folyamatosan egy pontos előnyt tudott kiharcolni, ám erre mindig érkezett a válasz is. 22–22 után aztán Péter hibázott, majd Varga megint ütött egy ászt, így ott volt máris az első kecskeméti meccslabda. A hazaiak ezt elsőre hárították, de aztán jött Gacs.

GreenPlan-VRCK – Kecskeméti RC 1–3 (24, 23, -15, 23)

Kazincbarcika, 220 néző. V: Varjasi, Horváth M.

VRCK: Jirasek 5, Gurszkij 2, Velicsko, Péter B. 19, Bibók 18, Cziczlavicz 13. Csere: Garan 5, Óhidi 3, Péter M. 4, Kiss. Vezetőedző: Toronyai Miklós

KRC: Boldizsár 7, Gacs 12, Török S. 2, Farkas P. 6, Kecskeméti B. 18, Varga P. 27. Csere: Balla, Mócza, Dinnyés, Török Zs. Vezetőedző: Deák Márk.