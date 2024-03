Filipovity hármasára Karahodzsics és Lukovic adott választ, 4-3. Ivkovic futott be jó ütemben, kapta is a labdát, és kettő plusz egyes akcióval vétette észre magát, 7-3. A fiatal játékos ismét villant, most alapvonalon verte meg védőjét gyorsaságával. A ziccer bement, és a plusz büntető is, 10-5. Krnjajszki volt elemében, és egalizált 10-10. Felváltva estek a kosarak, egy kis időre a Kaposvár átvette a vezetést, ám labdaszerzés után Kucsera ziccerével 16-15-re váltott az eredményjelző. Bogues hármasa csont nélkül hullott be, 19-15. Az etap végéhez közeledve sem változott a különbség, őrizte négypontos előnyét a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét, 26-22. Lukovic a büntetővonalról, Jackson távolról volt pontos, így 28-25-tel zárult az első tíz perc.

Wittmann Krisztián és a KTE a Kaposvár fölé emelkedett

Fotó: Bús Csaba

Jól járt a labda, Bogues fejezte be dobással az akciót, 31-25. Karahodzsics pöcizte vissza a lepattanót, majd egy somogyi rossz kísérletből gyors tranzíció végén ismét a rutinos center volt eredményes, 35-25. Időt kért a vendég együttes, Filipovity pedig triplát villantott, de Bogues azonnal reagált rá, 38-28. Koprovica és Halmai révén jött feljebb a Kaposvár, 40-34-re alakítva az állást a 15. percben. Elszórt labda után egy triplával három egységre csökkent a differencia, 42-39-nél Ivkovic Stojan rendelte magához tanítványait. Sinik és Wittmann vette vállára a KTE-t, a csapatkapitány hármasával visszaállt a tízpontos különbség, 49-39. Újabb somogyi időkérés volt a válasz, ám ez sem zökkentette ki a hírös városiakat. A szünetre 55-43-mal mehettek a felek.

Kaposvári kettesre Lukovic egy extra triplával reagált, majd újra ő volt eredményes közelebbről, 60-48. Felfokozott volt a tempó, a vendégek zavarodtak ebbe bele, és 64-52-nél rendezni kellett soraikat, ezért Damjanovic időt kért. Nem tudtak váltani, míg a Kecskemét lendületben maradt, és tovább nőtt a különbség, 71-56. Bogues hárompontossal 74-57 volt már az állás, újabb kaposvári időkérés következett. A Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét összeszedetten folytatta, nem adott esélyt ellenfelének, hogy visszajöjjenek a mérkőzésbe. Eaddy triplája ugyan beesett, de közben egy sportszerűtlen fault is volt Jacksonnál. Lukovic bedobta az egypontosokat, és még négy szekundum támadni, de azt már nem sikerült sikeresen lezárni, így 80-67-tel jöhetett az utolsó tíz perc.

Karahodzsics horogdobással talált gyűrűbe, míg Sinik triplát hintett be, 85-67. Öt pontot szorgoskodott össze a Kaposvár is, 85-72. Bogues elképesztő zsákolással kápráztatta el a publikumot, 87-72. Az amerikai lendületbe jött, távolról sem remegett meg a keze, 90-74. Gyorsította támadásait a vendég gárda, közeledniük viszont csak alig sikerült, az utolsó öt percnek 93-78-cal mehettek neki a csapatok. Wittmann maradt egyedül, és neki ez csemege, 96-80. Karahodzsics zsákolásával száz fölé ugrott a KTE, 101-85. Dramicanin hármasra robbant a csarnok, 104-87. A hátralévő egy percben már csak az volt a kérdés, hogy mennyi lesz végül a különbség. A végeredmény: 104-89.

– Ma kiválóan dobtunk, ez a mi igazi játékunk. Sok pontot is kaptunk, emiatt nem vagyok túl boldog, de ez benne van, ha begyorsul a játék. Gratulálok az egész csapatnak. 12 éve vagyok itt. Voltunk B-ligában, A-ligában. Köszönöm a szurkolóknak, hogy értékelik a munkánkat a felnőtt csapatnál és az Akadémiánál is. Mi olyan klub vagyunk, amely tudja, hogy hol a helye. Nem költünk feleslegesen nem létező milliókat. Ezért nem vettünk most sem új játékost. Én a munkában hiszek. Ha úgy alakul, hogy B-ligában folytatjuk, az azt jelenti, hogy elavult a rendszer, és változtatni kell. Velem, vagy nélkülem. Senki ne aggódjon, én jó formában vagyok, heti ötször edzek, ki fogom bírni a végéig. A hátam bírja a terhet. Hajrá Kecskemét, hajrá magyar kosárlabda – értékelt Ivkovic Stojan, a KTE szakmai igazgatója.

Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét - Kometa Kaposvári KK 104-89 (28-25, 27-18, 25-24, 24-22)

Kecskemét. Vezette: Praksch Péter Árpád, Pozsonyi László, Sörlei Attila

Kecskemét: Sinik 15/6, Wittmann 8/6, Ivkovic 6, Lukovic 22/3, Karahodzsics 18. Csere: Bogues 21/15, Dramicanin 9/3, Tóth Barna -, Kucsera 5/3.

Kaposvár: Krnjajski 11/6, Abell 9/3, Paár -, Filipovity 15/6, Koprivica 4. Csere: Eaddy 30/9, Jackson 3/3, Puska 2, Jean-Marie 8, Halmai 4, Szőke 3/3.