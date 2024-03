A Kecskemét továbbra sincs könnyű helyzetben a tabellára tekintve, ám ennél sokkal nagyobb problémát jelentenek a folyamatos hiányzások. A csapatot vírusos betegség mellett sérülések is hátráltatják.

Ivkovic Stojan (balra) továbbra is higgadtan tekint előre

Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

– Kucsera Dániel bokája Szombathelyen sérült meg, Ivkovic Milán pedig szombat óta nem edz a csapattal. Ennek ellenére mondhatom, hogy a bajnoki szünetet megpróbáltuk a legjobban kihasználni, rengeteg edzésünk volt, az erőnléti munka mellett a csapatvédekezésen és a támadási taktikán is sokat dolgoztunk. Két meccset játszottunk két B-csoportos csapat ellen, próbálgattuk meccsszituációban az edzéseken gyakoroltakat. Voltak olyan periódusaink, mintha egyáltalán nem edzettünk volna, aztán jött olyan, amikor minden rendben ment. De a játékosok hozzáállására, igyekezetére nem lehet panaszom – mondta Ivkovic Stojan, a Kecskemét szakmai igazgatója, aki azt is hozzátette, nem fog már változni a keretük a hajrára.

– Természetesen ennek az esélye nálunk is felvetődött, a tulajdonosok, a klub megadta nekem erre a lehetőséget, de eldöntöttem, hogy nem cserélünk.

A felelősség az enyém, így van ez már a klub alapítása óta, és én továbbra is azt tartom: rossz játékos nincs, csak rossz edző. Abban viszont az utolsó pillanatig érdekeltek voltunk, hogy hatodik külföldit szerződtessünk a sérülések miatt, de egyszerűen a piac nem tette lehetővé, hogy megfelelő szintű játékost hozzunk a nekünk fontos posztra.

A Kecskemétre nagyon nehéz feladat vár, hiszen szombaton 18 órás kezdéssel Szolnokon kell bizonyítania a játékosoknak. A papírforma nem a vendégek mellett szól.

– Sokszor mondtam már, hogy sok egyforma képességű csapat harcol a bajnokságban, a Falco kivételével mindenkinek minden meccs nehéz, így vagyunk ezzel mi is. Szolnokon új edző van, ami új impulzust jelent, tudjuk, hogy edzőmeccsen nagy különbséggel nyert az Olaj a DEAC ellen. Szerdától már a szombati meccsre készülünk. Valóban nehéz helyzetben vagyunk, de az elmúlt több mint egy évtizedben többször voltunk nehéz helyzetben, amikor a klub az NB I B-ben indult a működése elején, akkor is nagyon gyorsan léptünk fentebb és tettük boldoggá a kosárlabdát szerető kecskeméti szurkolókat. Tudjuk, hogy most összefogásra van szükség és minden tudásunkra, erőnkre, kitartásunkra. Én bízom ebben és bízom magunkban.