Nikitscher Tamásnak még a rajt előtt véget ért az idénye tavaly nyáron, a KTE játékosa az Ajka elleni főpróba alkalmával szenvedett keresztszalag-szakadást. A műtét elkerülhetetlen volt, de végig nagyon pozitívan állt az új kihívás elé. Most újabb mérföldkőhöz ért el, hiszen néhány napja a csapatedzésekbe is részben bekapcsolódhatott, mellette Buzási Péter erőnlétivel dolgozik majd az egészségügyi stáb helyett.

Nikitscher Tamásnak (lilában) már nem sokat kell várnia újabb meccsére

Fotó: Bús Csaba

– A bemelegítéseket már nagyon jól ismerem, ezekbe már bekapcsolódhatok. Fokozatosan vezetnek vissza a terhelésbe, most jön az az időszak, amikor különböző tesztekkel kiegészítve átadnak majd teljesen Buzási Petinek, hogy vele végezzek külön munkát. A bemelegítés mellet a labdás koordinációkat, illetve az engedélyezett gyakorlatokat folyamatosan csinálom, idővel aztán jönnek a kontakt feladatok, így építjük fel szépen a visszatérést – mondta Nikitscher Tamás, aki mellett Nagy Krisztián is hasonló sérülést szenvedett másfél hónappal később.

Nikitscher jól érzi magát, most is rengeteget dolgozik külön azon, hogy minél jobb állapotban legyen. Ezt persze még nagyobb öröm labdával, a társakkal megtenni.

– Azért ennek a folyamatnak az eleje nem a labdáról szólt, de szerencsére már a törökországi edzőtáborban is belekóstolhattam ebbe a részbe. Ezt persze nem úgy el kell elképzelni, mintha éles meccshelyzet lenne, inkább passzok, finom passzok, irányváltások, hogy a láb is újra szokja ezeket a mozdulatokat. Megvoltak az ennek megfelelő technikai gyakorlatok, most viszont már az a munka következik, ami a pályán is kelleni fog. Ez az első hét, amikor már tényleg a csapattal vagyok, a kondi edzéseket is a többiekkel csinálom végig. Az edzést velük kezdem, aztán Peti mindig szól, hogy mikor indul számomra a külön munka. A tüdőkapacitást vissza kell hozni, a lábat különböző futásokkal terhelni kell, úgyhogy ez most a „vér és könnyek” időszaka, de ez a legfontosabb eleme annak, hogy visszatérjek – tette hozzá Nikitscher Tamás.

A visszatérés legkorábbi dátumát már kitűzte maga elé, de a legfontosabb az, hogy tökéletes állapotban legyen. A tervek szerint április végén bevethető lehet, és természetesen nagyon örülne, ha újra a pályán lehetne már.

– Nincs már messze, mondhatni több van mögöttem, mint ami még vár rám addig. Április 20-án jöhet el ennek az ideje, ez a hazai Mezőkövesd ellen bajnoki hétvégéje egyébként. Hetekre le van bontva, hogy milyen munkát kell elvégezzek, akkor juthatok el oda, hogyha a stáb is úgy dönt, akkor be is állhatok. Addig sok dolognak kell még klappolnia, de nagyon bízom benne, hogy a megfelelő odafigyeléssel ezután is minden rendben lesz. Természetesen nagyon várom, hogy ott legyünk már, hiszen sok hónap telt el. Most viszont már a célegyenesben vagyunk – mondta Nikitscher Tamás.

A másik hosszú ideje sérült játékos, Nagy Krisztián felépülése is jól halad, ám mivel másfél hónappal később sérült meg Nikitscherhez képest, ennyivel később is jöhet szóba, hogy újra bekapcsolódhasson a csapattal közös munkába. Míg Nikitscher esetében reális esély mutatkozik arra, hogy még ebben a bajnokságban visszatérjen, addig Nagynál a nyári felkészülést célozták meg.

Az MLSZ új időpontokat tett közzé szerdán Az MLSZ Versenybizottsága szerdán újabb fordulók kezdési időpontját tette közzé az NB I-ből, emellett megvan a MOL Magyar Kupa negyeddöntőinek pontos menetrendje is. Két hazai meccs következik még a válogatott szünet előtt – mindkettő szombati napon – a Kisvárda és a Fehérvár ellen, majd a bajnokság március 30-án folytatódik a KTE számára az MTK ellen. Ezt követően április 4-én (csütörtökön) rendezik a Nyíregyháza elleni kupa negyeddöntőt. Mivel a KTE riválisa albérletben játszik, a mérkőzés helyszíne Balmazújváros lesz. Ezután még a Puskás Akadémia elleni hazai, illetve a debreceni bajnoki időpontja biztos már.

03.09. (szombat):

KTE – Kisvárda, 15 óra 15 perc

03.16. (szombat):

KTE – Fehérvár, 17 óra 45 perc

03.30. (szombat):

MTK – KTE, 17 óra

04.04. (csütörtök):

Nyíregyháza – KTE,

20 óra 45 perc

(MOL Magyar Kupa)

04.07. (vasárnap):

KTE – PAFC, 17 óra 30 perc

04.13. (szombat):

DVSC – KTE, 17 óra