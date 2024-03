A vasárnap 12 órától közel 14 óráig terjedő időszakról különösebb kockázat nélkül kijelenthető, hogy a hétnek viszonylag a legnyugodtabb és legbékésebb szakasza, semmiképpen sem az a fázisa a hétvégének, amelyhez hangulat terén az extázis, műfaj terén pedig a thriller lenne köthető. Márpedig most vasárnap, a HÉP-Kecskeméti RC Röpke–TRSE mérkőzésen bőven kijutott mind a kettőből, köszönhetően a két csapatnak és nem utolsósorban a két szurkolótábornak. Csoportrangadóhoz méltó létszámban biztatták a drukkerek mind a két gárdát, Tatabányáról is jött egy fanatikus mag, amely végig űzte-hajtotta a csapatát, és a kecskeméti szurkolók is kitettek magukért. Jól kezdett a két száz százalékos gárda csúcsrangadóján a hazai csapat, az első két játszmát behúzta, ráadásul az elsőt hátrányból fordította meg. A harmadik játszmában a Tatabánya mutatta meg, hogy ez a mérkőzés egyáltalán nincs lefutva. A negyedik szettben elképesztően nagy küzdelem alakult ki, végig fej-fej mellett haladtak a csapatok, hol ez, hol az a gárda vezetett, és miközben a hangult a tetőfokára hágott, Erki Milán csapata a második meccslabdáját kihasználva megnyerte a mérkőzést. Soha rosszabb rangadót.

Volt okuk örömre a kecskeméti hölgyeknek

Fotó: Bús Csaba /archív-felvétel

Erki Milán: – Nagyon sokan kilátogattak erre a mérkőzésre, nagyon jó érzés volt ma egy ekkora rangadót vívni. Eufórikus hangulatban játszottak a lányok, előzőleg ezt is kértem a lányoktól, hogy egy ilyen mérkőzést tudjunk játszani. Csak szuperlatívuszokban tudok beszélni a játékunkról. Az első két szett kvázi hibátlan volt, nagyon szépen megfordítottuk az első szettet, és azt az energiát átvittük a második játszmába, amelyben a vendégcsapatnak nem volt esélye. A harmadik játszmában egy kicsit szétestünk, ami várható volt, mert nagyon koncentráltak a lányok, várható volt, hogy lesz olyan szakasza az összecsapásnak, amikor a koncentráció lankadni fog, de összességében amit a negyedik szettben nyújtottunk, az is kifogástalan volt. Tudtunk javítani a hibáinkon, újra és újra talpra állni.

Mentális téren is óriási erőt mutattunk ma a véleményem szerint.

Ráadásul a legjobbkor. Bátran merem mondani, hogy az idei legjobb játékunkat nyújtottuk, és ami külön örömteli, ismét akkor, amikor nagyon kellett. A legjobb ellenféllel szemben.

Szabados István: – Féltem egy kicsit a vasárnapi déli kezdéstől, mert nem a legideálisabb időpont a meccselésre, de igazából mi kértünk szívességet a Kecskemétről, hogy erre a hétvégére halasszuk ezt a mérkőzést. Amely egy igazi hullámvasút volt, és amely bárhogyan alakult volna – mondom ezt annak ellenére, hogy 3–1-re kaptunk ki, de aki látta a mérkőzést, az alighanem egyetért velem. Az első szettet mi veszítettük el, azt majd még visszanézzük, hogy azt hogyan nem tudtuk behúzni vezetésről. Azt tudtuk, hogy ez kemény meccs lesz, hogy két kemény csapat találkozik, két olyan csapat, amely bajnok akar lenni és jó játékosállománnyal rendelkezik, ráadásul a Kecskemét komoly erősítést eszközölt a télen, hiszen Vezsenyi Adrienn érkezése jelentősen növeli a kecskeméti esélyeket. Bízunk benne, hogy tovább tudunk lépni, és már most alig várjuk a visszavágót.

HÉP-Kecskeméti RC Röpke–TRSE 3–1 (23, 15, -15, 24)

Kecskemét, Árpádvárosi Sportcsarnok, játékvezetők: Gyulai Géza, Barabás Barnabás.

HÉP-KRC Röpke: Kökény, Pintér, Lehoczki, Kiss L., Vezsyeni, Csányi. Liberó: Szűcs, Kispeti. Csere: Horváth J., Szarka, Illés, Fazekas. Vezetőedző: Erki Milán.

TRSE: Torma, Kocsis, Csutorás, Horváth E., Hensonb, Velő. Liberó: Kovács G., Zoltán. Csere: Kárpáti, Borbély, Kutrik. Vezetőedző: Szabados István.