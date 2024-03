Kiváló iramban vette kezdetét a két jó formában lévő csapat csatája. Az első komolyabb lehetőség Szabó Ábel előtt adódott a hazaiaknál, majd a túloldalon Dos Santos tüzelt távolról. Kajtár vállalkozott kétszer is, ám a nyírségi kapust nem tudta meglepni. A 6. percben Rigónak kellett egy igazán életerős szabadrúgást hárítania. Nem sokkal később Fekete tette próbára a vendégek portását, aki lábbal tudta szögletre tolni a játékszert. A félidő derekán a Nyíregyháza játékában mutatkozott több potenciál, de aztán fordult a kocka, és előbb Fekete a kapufát találta el, majd újabb hazai lövések borzolták a kedélyeket. Időkérések tördelték a játékot, a félidőhöz közeledve azonban felgyorsultak az események, és közel jártak a kék oroszlánok a vezetés megszerzéséhez, de végül 0–0-ás állás mellett vonulhattak pihenőre a gárdák.

ScoreGoal Kecskemét Futsal–Á Stúdió Futsal Nyíregyháza 0–0

Forrás: shutterstock.com / illusztráció

Élénkebben folytatta a szünet után a Kecskemét, sorra alakították ki az ígéretes szituációkat, ám a befejezésekkel hadilábon álltak. A 25. percben többször is óriásit mentett a nyíregyházi kapus, majd aztán Rigónak is akadt dolga a másik térfélen, bár némileg könnyebb dolga volt, mint kollégájának. A kombinatív játékban sokkal jobb volt a ScoreGoal Kecskemét, míg a Nyíregyháza kontrákból igyekezett veszélyeztetni. Több vendég szabálytalanságnál is néma maradt a síp, míg egy hazainál már villant a sárga is. Az iramra nem lehetett panasz, igyekeztek a csapatok megszerezni a vezetést, ám a kapusok lehúzták a rolót. A 30. percben időt kért a hírös városi szakmai stáb. Ezt követően ordító ziccereket puskáztak el mindkét térfélen, így az utolsó öt percnek változatlanul 0–0-ás állás mellett vághattak neki a gárdák. A hajrában több elkésett belépő miatt villantak a figyelmeztető lapok a kemény, de nem sportszerűtlen mérkőzésen. A kék oroszlánok közelebb álltak a három pont megszerzéséhez, végül azonban pontosztozkodás lett a vége.

– Mindkét csapat hasonló problémákkal küzdött, gondolok itt a fáradtságra, aminek az oka a túlzottan feszes menetrend – értékelt Marko Gavrilovic, a kecskemétiek sportigazgatója. – Nekünk speciel ez volt tizenhét nap alatt az ötödik tétmeccsünk, ami véleményem szerint nem normális, de kénytelenek voltunk alkalmazkodni ehhez a versenykiíráshoz. Mint korábban nyilatkoztam, a Nyíregyháza támadásban kiváló csapat, és nem kaptunk tőlük gólt, ami dicséretre méltó. Ezt beárnyékolja némileg, hogy nekünk sem sikerült gólt szereznünk, pedig megvoltak a lehetőségeink. Az igazat megvallva az ellenfelünknek is voltak helyzetei, úgyhogy az egy-egy ponttal senki nem lehet elégedetlen. Négy forduló alatt tíz egységet szereztünk, nem akármilyen csapatok ellen, amire igazán büszkék lehetünk. Köszönöm minden játékosomnak, hogy kisebb-nagyobb egészségügyi problémákkal is a maximumon teljesítettek, nagy áldozatokat hoztak. A következő napokban pihenő következik, néhányan pedig csatlakoznak a válogatott edzőtáborához. Utána teljes erőbedobással készülünk a következő felsőházi derbikre, mert komoly csapatok ellen kell bizonyítanunk, hogy a szezon végén is elégedetten értékelhessünk.

ScoreGoal Kecskemét Futsal–Á Stúdió Futsal Nyíregyháza 0–0

Kecskemét, Messzi István Sportcsarnok, vezette: Czene-Joó Ádám, Juhász Dávid, Nyekita Benjamin.

Kecskemét: Rigó –Biró, Kajtár, Tomic, Szabó Á. Csere: Krajcsi – Lehotai, Hajnal, Gondi, Bencsik, Suscsák, Haász, Nádudvari, Fekete. Vezetőedző: Koós Károly.

Nyíregyháza: Gagyi – Öreglaki, Gregory, Dávid, Rodrigues. Csere: Petró – Gyulai, Szabó L., Krajnyák, Kovács B., Haburcsák, Lakatos, Kiss Z., Kovács Á. Vezetőedző: Lovas Norbert.

Sárga lap: Kajtár 28., Suscsák 38., illetve Kovács Á. 39. perc.