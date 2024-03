A versenyközpontot ezúttal is a sportcsarnok mögötti parkban állították fel, ahol az indulók megkapták a rajtszámukat. Természetesen a helyszínen is lehetett nevezni, sőt a gyermektávokra, csak ott. A 2, 5, és 10 kilométeres távokon chipes időmérést alkalmaztak.

Rekordot döntött a futók létszáma Szentkirályon

Fotó: Szentirmay Tamás

Az előnevezések során kiderült, hogy ezúttal sokkal többen fognak indulni, mint az előző két évben. Azt azonban kevesen gondolták, hogy az indulók létszáma meghaladja a háromszázat. Igaz, a szervező Szentkirályiak Egészségéért és Sportjáért Egyesület (SZESE) minden korosztály számára hirdetett távokat. Dobi Kecskés Krisztina főszervező elmondta, hogy nem számoltak ilyen nagy létszámmal, ezért csak 192 chipet kértek, ami kevésnek bizonyult, így míg a gyermek futások tartottak, addig Kecskemétről sikerült szerezni újabb chipeket.

A bölcsődések 70, az óvodások 151, az alsó tagozatosok 750 métert, a felsősök pedig másfél kilométert futottak. A felnőttek és az edzettebb fiatalok kettő, öt és tíz kilométer közül választhattak.

Rengeteg versenyző érkezett

Futók nem csak a környező településekről érkeztek, hanem messzebbről is. Kiskunhalasról húsz sportoló, Nagykőrösről kilenc, Kecskemétről még ennél is többen, voltak Abonyból, Szegedről, Kiskunfélegyházáról, Tápiószeléről, Jászkarajenőről, Vecsésről, Budapestről és természetesen a helyiek is szép számmal rajthoz álltak.

Rajthoz!

Mielőtt elindult volna az első rajt Kovácsné Sáfrány Irén vezetésével melegíthettek be a gyerekek. Először a bölcsődések rajtoltak, akikkel még együtt futottak az anyukák vagy az apukák. Őket követték az óvodások, majd pedig az iskolások. A gyermek távok teljesítése után mindjárt eredményt hirdettek. Az első három helyezettek az érmeken kívül ajándéktárgyakat is kaptak, a támogatók jóvoltából.

A hosszabb távok rajtja előtt, akik akartak, azok szintén részt vehettek a közös bemelegítésen. Ezt követőn Molnár Zsolt katolikus plébános bocsátotta útjukra a futókat. A hosszabb távok pályáját úgy jelölték ki, hogy volt benne szilárd burkolat, a település utcáin, azon kívül viszont homokos részen futottak, ami megnehezítette a teljesítményüket. Ehhez jött még a szembeszél, ami szintén kellemetlenül érintette őket. Ettől függetlenül mindenki teljesítette azt a távot, amin elindult.

Valamennyi célba érkező ásványvíz, és üdítő közül választhatott, de volt szőlőcukor, banán és fánk is. A jó hangulatú verseny után a szervezők azt ígérték, hogy jövőre ismét megrendezik a Szentkirályi Futóversenyt.

Eredmények

2 kilométer nők: 1. Halász Rebeka, 2. Nagy Dóra, 3. Varga Meredisz.

Férfiak: 1. Ale Patrik, 2. Paulin Bertalan, 3. Dudás Endre.

5 kilométer nők 30 éves korig: 1. Maglóczi Janka, 2. Fodor Alexandra, 3. Pap Fanni.

Férfiak: 1. Kaszap Imre Bence, 2. Kisnémet Zsolt, 3. Bimbó Ferenc.

Nők 31-45 évesek: 1. Korpás Rita, 2. Bencsikné Zboki Cintia, 3. Chiovoni Krisztina.

Férfiak: 1. Csenteri Csaba, 2. Juhász Tamás, 3. Juhász György.

45 év feletti nők: 1. Táborosi Hajnalka, 2. Lengyel Szilvia, 3. Kocsisné Csikós Anikó.

Férfiak: 1. Musek Attila, 2. Kocsis Krisztián, 3. Kiss Zoltán.

10 kilométer nők 30 éves korig: 1. Garaci Annamária Zita, 2. Varga Médea, 3. Szöllősi Lilla.

Férfiak: 1. Fodor Bence, 2. Pap Ábel, 3. Virág Alex.

31-45 éves nők: 1. Homoróczki Éva, 2. Tóthné Bárány Katalin, 3. Hajnal Melinda.

Férfiak: 1. Szolnoki Norbert, 2. Tóth Tamás, 3. Theisz István.

45 feletti nők: 1. Klászné Herbert Anita, 2. Farkas Krisztina, 3. Tábor Ildikó.

Férfiak: 1. Kozák István, 2. Daróczi Péter Pál, 3. Juhász Gábor.