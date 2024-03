Az férfi alsóházban a Kalocsai KC rögtön egy kiélezett csatával kezdett, a kiesés elkerüléséért harcoló KKC végül 22–22-es döntetlent ért el a Siklós ellen. Nagyon kellenek a folytatásban is a pontok, hiszen a gárda továbbra is sereghajtó a hozott pontoknak köszönhetően is. A nőknél a Bácsalmás került az alsóházba, ahol magabiztos sikerrel erősítette meg vezető pozícióját. A PVSE a BVSC-t győzte le 29–24-re.

Bujdosó Máté (balra) 9 góllal segítette a Mizse KC-t

Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

A felsőházban a Kecskeméti NKSE a Szarvas vendége volt a női ligában. A Szarvas miatt éppen a Bácsalmás maradt le a felsőházról, és rögtön meglepte a KNKSE-t is, mely 22–19-es vereséggel távozott a rivális otthonából. A férfiaknál a Mizse KC ugyanakkor elégedett lehet a kezdéssel, hiszen Hollós Máté tanítványai Újkígyóson győztek 27–35-re, így jó helyzetből várhatják a folytatást is.

A Bács-Kiskun vármegyei I. osztályban is rendeztek két mérkőzést. A férfiaknál a két éllovas nem hibázott, a Kiskőrös Tiszakécskén nyert 24–35-re, míg a Kiskunmajsa Kiskunhalast vette be 30–35-ös különbséggel. A Kiskőrös még mindig vezeti az alapszakaszt, de egy mérkőzéssel többet játszott, vesztett pontok tekintetében pedig nincs különbség a felek között. A nőknél még nem indultak el az alsóházi és felsőházi küzdelmek egyelőre.