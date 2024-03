Durázi és Ivkovic ziccerei nyitották a mérkőzést, majd mindkét oldalon elpuskázott lehetőségek következtek, amelyek az agresszív védekezésnek is betudhatók voltak. Konate és Tolbert volt eredményes a gyűrű alól, míg Karahodzsics a vonalról, majd indításból szerezte meg első egységeit, 5–6. Kucsera triplájával zárkózott a Kecskemét, nem sokkal később pedig sportszerűtlen fault után az egyik büntetőt is a helyére helyezte, 9–12. Wittmann pillanatainak tapsolhatott a hazai publikum, a csapatkapitány mezőnyből és büntetőből is kiválóan célzott, 13–14. Ritmust fogott a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét, és remek védekezés mellett a befejezéseket is szépen megoldották. Lukovic és Dramicanin vezényletével 27–21-re megléptek az első negyed végére.

Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–Egis Körmend 81–78

Forrás: shutterstock.com / illusztráció

Négy trojkát jegyezhettünk a második felvonás legelején, ebből három hazai volt, így 36–24-nél időt volt kénytelen kérni Kocsis Tamás, a körmendiek vezetőedzője. Wittmann kapta center pozícióban a labdát, és könnyedén oldotta meg a voltaképpen szokatlan szituációt, majd Sinik kettő plusz egyes akcióval jelentkezett, 41–24. Kecskeméti pontok után érkeztek triplák a túloldalon is, amivel a vasiak tudták tartani magukat, és még faragni is a hátrányból némileg, 45–35. A félidőhöz közeledve megrekedtek a hírös városi támadások, így tíz alá be tudott jönni a Körmend, 47–42.

A vendégek kezdték jobban a harmadik negyedet, és gyorsan egalizáltak, 47–47. Wittmann, majd Morgan is hármassal vétette észre magát, 50–50. Feszült volt a hangulat a parketten, sok fault szabdalta a játékot. Kucsera ziccere után Djogo és Durázi tudott betalálni, majd Dramicanin dobása szédült be, 54–55. A kemény, ám szabályos hazai védekezés nem ízlett a vasiaknak, sorra hibázták el támadásaikat. Wittmann palánkos hármasával újra a Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét vezetett, 57–55. Ismét a hírös városi cséká kapta a labdát, és nem remegett meg a keze, 60–55. Lukovic volt harcias, és három büntetőt süllyesztett el az etap hajrájában, 63–57. Tolbert egypontosai zárták a negyedet, 63–59.

Két körmendi tripla esett gyorsan egymás után, 63–65. Dramicanin egalizált, ám Basic elkapta a fonalat, és újabb távolival vétette észre magát, 65–68. Kimaradt lehetőségek, eladott labdák jöttek sorban mindkét térfélen. Öt perccel a vége előtt, 67–69 állt a táblán. A hosszú gólcsendet egy szép leválás után Karahodzsics törte meg, 69–69-nél időt kért a Körmend. Basic emberrel dobott hármast, 69–72. Lukovic szedett védő lepattanót, és közben faultoltak ellene. A bónusz két büntető a helyére került, 71–72. Morgan is hasonlóan járt el a túloldalon, 71–74. Lukovic a sarokból dobhatott teljesen üresen, 74–74. Morgan kettesére Lukovic reagált akrobatikus mozdulattal, 76–76-tal jöhetett az utolsó másfél perc. Két vendég büntetőre Wittmann reagált egy pazar hármassal, ezzel megszerezve a vezetést a KTE-nek, 79–78. Időt kért Kocsis Tamás 54 másodperccel a vége előtt, de kivédekezte a körmendi támadást a Kecskemét, majd egy indítás után Ivkovic lezárta a kérdéseket, 81–78.

– Gratulálok a csapatnak – értékelt Ivkovic Stojan, a kecskemétiek szakmai igazgatója. – Köszönöm a nézőknek, hogy kitartottak, és kitartanak mellettünk. Volt kedden egy nagyon pozitív szurkolói ankét, ami bizonyította, mennyire egységes a kecskeméti kosárlabda társadalom. Nekünk fontos a fegyelem, az elvek, hogy a fiatal generációk számára jó példát mutassunk. Lehet utolsónak, vagy elsőnek lenni, de egy férfinak mindig helyesen kell dönteni és cselekedni, ha fáj is. Ez a meccs tipikusan ilyen volt. Egy fájdalmas döntéssel mentünk bele a meccsbe, és férfiasan reagáltunk erre. Különösen boldog vagyok, hogy kulcs momentumokban olyan ötös volt a pályán, amely igazán kecskeméti kötődésű. Wittmann, Tóth Barna, Körmendi, Kucsera és Kemal konkrétan nevesítve őket. Helyesen kell dönteni, és egyszerű és egyenes szabályok mentén kell ezt tenni.

Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét–Egis Körmend 81–78 (29-21, 18-21, 16-17, 18-19)

Kecskemét, Messzi István Sportcsarnok, játékvezetők: Földházi Tamás Péter, Benczur Tamás, Jankovics Viktor Zsolt (Farkas Zoltán)

Kecskemét: Sinik 5, Wittmann 21/15, Ivkovic 6, Lukovics 20/6, Karahodzsics 9. Csere: Tóth B., Körmendi, Kucsera 6/3, Dramicsanin 14/6. Szakmai igazgató: Ivkovic Stojan.

Egis Körmend: Basic 17/15, Morgan 18/12, Takács 3/3, Durázi 11, Konate 2. Csere: Tolbert 18, Djogo 4, Ferencz 3/3, Kiss 2, Doktor. Vezetőedző: Kocsis Tamás.