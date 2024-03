Tóth került először nagyobb lehetőség elé, ám eltörte a lövést, így a kecskeméti portásnak, Rigónak a pulzusa aligha emelkedett meg. A mezőnyjáték és a védekezés dominált az első félidő további részében. A 6. percben közel a félpályáról jöhetett szabadrúgással az SG Kecskemét Futsal, és Kajtár mindenkit meglepve tekerte kapura a játékszert, ami a kapufáról a hálóba vágódott, 0–1. Nem sokkal később Suscsák tovább növelhette volna a hírös városiak előnyét, de a hazai kapus eszén nem tudott túljárni. A 11. percben Berecz tudott bekotorni egy lecsorgó labdát, ezzel kiegyenlítve a mérkőzés állását, 1–1. Rögtön a következő támadásból Kajtár veszélyeztetett, ám fölé ment a lövése. Kisebb DEAC helyzetek után a túloldalon Tomic lövését a gólvonalról tisztázta Berecz. Az első félidőben több találat nem esett, így 1–1-el mehettek a szünetre a felek.

Kezdeményezőbb volt a hírös városi gárda a folytatásban. Bencsik és Kajtár tanakodott jó darabig egy ígéretes helyen megítélt szabadrúgás előtt, hogy melyikük is végezze el. Végül Kajtár vállalkozott a pontrúgásra, és az első félidőben szerzett góljával alighanem komoly tekintélyt teremtett már, hiszen életerős bombáját követően Thiago rosszul ért bele a labdába a kapu előterében, ami így védhetetlenül vágódott a DEAC hálójába, 1–2. Átvette az irányítást a DEAC, és Rigónak kellett bravúrokat bemutatni, nem egyszer látványos mentésekkel igazolta a hírös városi hálóőr a tudását. A kecskeméti kontrákban is volt veszély ebben a periódusban, ám a befejezések pontatlanok voltak. A 33. percben Faragó tudta átvenni a center által lekészített labdát a kecskeméti kapu előtt, majd ki is használta a ziccert, 2–2. Mindkét csapat számára fontos lett volna a három pont bezsebelése, a helyzetek mind a két oldalon megvoltak ahhoz, hogy valamelyik fél a maga javára billentse a mérleget, a hálók azonban többször nem rezdültek meg, az eredmény már nem változott, 2–2-vel ért véget az összecsapás. Ami azt jelenti, hogy a ScoreGoal Kecskemét Futsal a felsőházi rájátszás hat mérkőzése után továbbra is veretlen.

Mindent megtettünk ma, ami tőlünk telt – értékelt Marko Gavrilovic, a kecskemétiek sportigazgatója. – Kétszer is vezettünk ugyan ezen a találkozón, de kaptunk két elkerülhető gólt is, ami miatt elmaradt a győzelem végül. Ezzel együtt egy rossz szavam se lehet a csapatra. Ellenfelünk mélyebb rotációval bírt, de amíg bírtuk erővel, addig küzdöttünk becsülettel, és ezért is jár a dicséret a fiúknak. Nem lehetünk elégedetlenek a döntetlennel. Dolgoznunk kell tovább, és küzdeni a céljaink megvalósításáért.

DEAC–ScoreGoal Kecskemét Futsal 2–2 (1–1)

Debrecen, DESOK Csarnok, vezette: Takács Ákos, Balla Levente, Borbás Bottyán.

DEAC: Faragó Á. – Berecz, Thiago, Tóth A., Győri. Csere: Nyerges – Faragó L., Vass, Nagy B., Harmati, Szatmári, Siska, Varga, Magyar.

Kecskemét: Rigó – Bencsik, Kajtár, Suscsák, Tomic. Csere: Krajcsi – Lehotai, Hajnal, Biró, Gondi, Haász, Nádudvari, Fekete, Szabó J. Vezetőedző: Koós Károly.

Gól: Szatmári a 11., Faragó L. a 34., illetve Kajtár a 6., Dos Sandos (öngól) a 22. percben.

Sárga lap: Berecz 8., Siska 35., illetve Bencsik 28., Haász 31., Biró 40. perc.

A ScoreGoal Kecskemét Futsal a következő bajnokiját április 8-á játssza hazai pályán. A hírös városiak akkor a felsőházi rájátszás 7. fordulójában az MVFC Berettyóújfalut fogadják.