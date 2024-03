Az SG Kecskemét remekül kapta el a Felső-ház rajtját, hiszen a hírös városiak féltvánál négy győzelemnél és egy döntetlennél tartanak. Marko Gavrilovic csapata sorra hozta a bravúrokat, hiszen a DEAC 5–4-es legyőzése után Berettyóújfaluban nyertek 3–1-re, majd a címvédő Haladást 4–3-ra győzték le Kecskeméten. Ezt követte a Nyíregyháza elleni gól nélküli döntetlen, legutóbb pedig Veszprémben nyertek 4–3-ra. Magasra került tehát az a bizonyos léc, ennek köszönhetően 16 pontjával a második helyen fordul a Felső-házban a csapat.

Kajtár Mátyás (balra) legutóbb mesterhármast rúgott Veszprémben

Fotó: Fülöp Ildikó

Az alapcélt gyakorlatilag már most teljesítették, hiszen az első négyből elképzelhetetlen, hogy kicsússzon a Kecskemét, így biztosnak tűnik, hogy éremért vívhat majd helyosztót a gárda, a hátralévő öt meccs azt hivatott eldönteni, hogy milyen színűért. Az előző idényben a bronzért küzdhettek meg a hírös városiak, ami már történelmi eredmény volt, akkor is, ha végül lemaradtak róla. Nagyon közel van azonban annak lehetősége, hogy erre rátegyenek egy lapáttal, hiszen két pont előnnyel vezetnek a harmadik Berettyóújfalu előtt a második helyen állva, egy egységgel lemaradva a Haladástól.

A DEAC csupán négy pontot szerzett eddig, de van még esélye arra, hogy esetleg a negyedik helyet elcsípje, ehhez viszont bravúrok is kellenek. Debrecenben mindig nehéz nyerni, így alighanem most is nagyon meg kell majd küzdenie ezért a ScoreGoal-nak, mely annak ellenérei s jól vette az utóbbi hetek akadályait, hogy a sérülések továbbra is többször megtizedelik a csapatot. Ehhez már szinte hozzá is szokott a szakmai stáb, Marko Gavrilovic ennek ellenére most is csapata mentális erejében és tartásában bízik.

– A Debrecen egy nagyon jól szervezett csapat, a játékosok zöme hosszú ideje együtt játszik már az élvonalban. Mély kerettel rendelkeznek, és ezt a rotációban kiválóan alkalmazzák. Egy igazi kihívás ellenük játszani minden egyes meccsen, különösen akkor, mikor a speciális talajú, hazai pályájukon kell ezt megtenni. Specifikusan készültünk rájuk. Egy fizikális, nehéz összecsapásra számítok szombaton. Sajnos még mindig ugyanazok a problémáink vannak, mint az utóbbi hetekben: sok a sérültünk. Ahogy eddig is, most is a megoldásra törekszünk, és megvan a tervünk, hogyan tudjuk elhozni a pontokat a cívis városból. Ugyanazzal az elszántsággal kell ezt a fontos harcot megvívnunk, mint az összes eddigit. Bízom a csapat erejében – mondta a kecskemétiek szerb sportigazgatója, aki joggal bízhat játékosaiban az eddigi eredmények alapján.

Ez lesz a két együttes ötödik összecsapása már ebben az idényben, ezek közül négyet a kecskemétiek, egyet a debreceniek nyertek meg, azt is a kupában, a bajnokságban tehát hibátlan még a DEAC ellen a ScoreGoal.

A DEAC–SG Kecskemét Futsal mérkőzés szombaton 18 óra 30 perckor kezdődik a debreceni DESOK csarnokban.