Szabó István a hét harmadik meccsére több helyen is frissített kezdőcsapatán, ami annak tükrében nem volt meglepő, hogy a Mezőkövesd és a DVTK ellen is ugyanaz a 11 játékos futott ki a pályára. Ezúttal öt helyen is jött a változtatás, de Bognár György is igyekezett megkeverni lapjait.

Jól felkészültek egymásból a csapatok, így nagyon kevés lehetőség alakult ki kezdetben, inkább mezőnyben alakult ki igen kiegyenlített csata. Az első lövésre 13 percet kellett várni, akkor Haraszti tüzelt távolról, de fölé bombázott. A 29. percben aztán hatalmas ziccer alakult ki a hazai kapu előtt, Szendreitől Meszhi elé került a labda, aki az alapvonalról középre lőtte, felpattant egy védőn, Leoni azonban az ötösön érkezve nagyon rosszul nyúlt bele a labdába, így az mellé pattogott. A 33. percben Zsótér robogott végig a bal oldalon, a tizenhatoson belülre érve aztán a rövidet célozta, de Szappanosról kijött. A 35. percben egy paksi pontrúgás után a játékvezető a tizenegyespontra mutatott, sokáig senki sem tudta mi történt, a visszajátszások alapján aztán Katonát láthatta szabálytalannak a tömegben, aki sárgát is kapott. A büntetőt Haraszti a jobb alsó mellé lőtte, így maradt a 0-0, ami a szünetig nem is változott.

Szünet után a KTE kapta el jobban a fonalat, előbb Szendrei, majd Zsótér is távoli lövéssel dolgoztatta meg Szappanost.

Az 52. percben egymás után két bravúrt is be kellett mutatnia a magyar válogatott kapusnak, előbb Szendrei szabadrúgását tolta ki a jobb felsőből, majd a szöglet után Szabó fejesét is fölé ütötte valahogy. Bognár György a rossz kezdés után azonnal újabb kettőt cserélt. Sikerült rendeznie ezzel a sorokat a hazaiaknak, aminek meg is lett az eredménye, a 64. percben Windeckert találta üresen a beadás, amit a rövidbe fejelt közelről (1-0). A 71. percben könnyen jöhetett volna a válasz, de Szappanos továbbra is ihletett formában védett, Horváth oldalszabadrúgása után Vágó életerős fejesét is kitolta. Szabó István a hajrában Pálinkás beállításával tovább erősítette a támadó szekciót, míg a Paks érthetően inkább tartani próbálta az eredményt. A hazaiak törekvései célt értek, így otthon tartották a pontokat.

– Az első félidő csúnyára sikerült, az ellenfél is tördelte a játékot, illetve a játékvezető sem volt a helyzet magaslatán.

A bal oldalon próbáltuk ekkor Hahn Jánost megjátszani, de ez a tervünk nem jött be, már a szünet előtt váltanunk kellett. A második félidő jobban nézett ki, többször tudtuk megtartani a labdát az ellenfél térfelén, s ha szűken is, de megérdemelten nyertünk. A Kecskemétnek pontrúgások után volt két lehetősége, mezőnyben viszont nem éreztem veszélyesnek őket. A csapatjátékunk továbbra is dominál, ez a három meccs is ezt mutatta. A játék színvonala is jobb lesz – értékelt Bognár György, a Paks trénere.

– Gratulálok a Paksnak, mert megszerezték azt az egy gólt, amit nekünk nem sikerült. Mindkét csapatnak voltak nagy lehetőségei a mérkőzés különböző periódusaiban, tény, hogy Szappanos Péter is több bravúrt mutatott be. Kemény, indulatos meccs volt, melyen akár születhettek volna más döntések is bizonyos szituációkban, de jól reagáltunk erre, gólt azonban sajnos nem tudtunk rúgni. A cseréink sem sültek el úgy ma, ahogy azt szerettük volna, míg a Paks jól tudott változtatni, ez is kellett a sikerükhöz – mondta Szabó István, a KTE vezetőedzője.

A Kecskemét szombaton 13 órakor az Újpestet fogadja a következő körben a Széktói Stadionban.

Paksi FC – Kecskeméti TE 1-0 (0-0)

Paks, 2310 néző. V: Rúsz (Szert, Georgiu)

Paks: Szappanos – Kinyik, Lenzsér, Szélpál (Osváth 56.) – Kovács K. (Balogh B. 46.), Windecker, Papp K., Vas, Hahn (Horváth K. 86.) – Könyves (Böde 46.), Haraszti (Szabó B. 56.). Vezetőedző: Bognár György

KTE: Varga B. - Szűcs K. (Májer 46.), Iyinbor, Belényesi, Katona L. (Szabó A. 46.), Leoni (Pálinkás 77.) – Vágó, Zsótér, Meszhi (Banó-Szabó 63.) – Horváth K., Szendrei (Lukács D. 63.). Vezetőedző: Szabó István

Gól: Windecker (64.)