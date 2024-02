A fülöpszállási súlyemelő és szkander szakosztályt huszonhét éve ezelőtt hívta életre Kelemen László többszörös országos bajnok és világbajnoki ezüstérmes szkander versenyző. A versenyekre eleinte a tűzoltószertárban kialakított edzőteremben készült a bizonyításvágytól fűtött, lelkes kis csapat.

A legeredményesebb versenyzők egy csoportja (balról): Kelemen László, Petrovics Attila, Kállai Krisztófer, Vincze Márk, Bodrogi Gellért

Fotó: Gulyás Sándor

– Az eredmények szerencsére nem várattak sokáig magukra, súlyemelésben a területi versenyekről és a diákolimpiákról érmeket és pontszerző helyezéseket gyűjtöttek a sportolók. A szakosztály1998-ban és 1999-ben már területi minősítő súlyemelő versenyt rendezett Fülöpszálláson. Szkander szakosztályunk 2003, 2004, 2005-ben megnyerte a Magyar Szkander Szövetség által meghirdetett szakosztályok közötti pontversenyt. A településen 1998-ban kapta meg lehetőséget az egyesület a Magyar Szkander Szövetség, hogy országos szintű rendezvényeket bonyolítson le. Az egyesület szkander szakosztályának tagjai egyéniben is sok szép eredményt értek el az elmúlt évtizedek alatt. Sorra jöttek a junior és felnőtt korcsoportban, nők és férfiak között több súlycsoportban a magyar bajnoki címek, Európa Bajnoki bronzérmek, világbajnoki ezüstérmeket – idézte fel a kezdeteket Petrovicsné Varga Éva, az egyesület elnöke, aki két éve vette át a Fülöpszállási Súlyemelő és Szabadidő Sportegyesület elnöki tisztét.

A sportolónő mondhatni egyik pillanatról a másikra csöppent bele az egyesület életébe, és kapott bizalmat a tagságtól.

– Kelemen László és férjem Petrovics Attila kérésére vállaltam el az egyesület elnöki tisztet, ami nagy megtiszteltetés és egyben hatalmas kihívást is jelentett. Gőzerővel kezdtem bele a munkába. A sikeres pályázatoknak és az önkormányzat támogatásának köszönhetően új eszközöket vásároltunk, új edzőterembe költöztünk, ami már megfelel az igényeknek és az elvárásoknak. A rendelkezésre álló keretből jutott, arra is, hogy hozzájáruljunk a versenyek és az utazások költségeihez. Szakosztályunkhoz csatlakoztak a helyi asztaliteniszezők is, velük együtt közel harmincan vagyunk. Nem csak a létszám gyarapodott, hanem eredményeink is egyre jobbak. Legutóbb Szegeden bizonyítottunk, ahonnan nyolc éremmel tértünk haza. Célunk, hogy minél több emberrel tudjuk megszerettetni a sport ezen ágait – emelte ki Petrovicsné Varga Éva, aki elmondta azt is, hogy a közeljövő tervei között szerepel az eszközállomány további fejlesztése.

Az egyesület sportolói jelenleg a nyárindító kupára készülnek erőemelésben, amit Kiskunfélegyházán rendeznek, a szkanderesek pedig Madarason adnak számot tudásukról.