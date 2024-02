Szenzációsan kezdte a mérkőzést a Kecskemét, hiszen Lukács Kornél és Bózsa Brendon két-két góljának hála, már nyolc perc után 4–0-ra vezetett a vendéglátó. Nem meglepő módon a debreceniek időt is kértek a nagy rohamot követően. Jót is tett ez a vendégek játékának, hiszen szűk négy perc alatt feljött egy gólra a DEAC. A Kecskemét tartotta szűk előnyét, de húsz perc elteltével Kiss 6–6-ra módosította az eredményt. A hazaiak nem akarták kiengedni a kezükből az előnyt, Fodor, Csuzi és Szeverényi is eredményesen játszott, így 11–9-re végül Tóth Norbert csapata vezetett a szünetben.

A második félidőben egyenlíteni tudott a Debrecen már az első percekben, majd a 36. minutumban olyan történt, ami addig nem: a vendégek megszerezték a vezetést (12–13). Rendkívül kiegyenlített csata zajlott innentől, szinte minden támadás után változott az állás, hol az egyik, hol a másik csapat tudott minimális előnybe kerülni. 17–17 után egymás után két gólt szerzett a Debrecen, s bár innen megint feljött a Kecskemét, az 52. percben 19–21 állt az eredményjelzőn. Ezt a hátrányt már nem tudta ledolgozni a hajrában a hazai gárda, sőt, a DEAC végül 21–25-re nyert idegenben.

A Kecskemét legközelebb február 10-én, szombaton a Szigetszentmiklós otthonában lép pályára 18 órás kezdéssel.

Kézilabda Kecskemét – DEAC 21–25 (11–9)

Kecskemét. V: Kovács T., Mándli

Kecskemét: Sárközi (k), Szikora (k), Molnár M. (k), Fodor 3, Csuzi 3, Francia 2, Lukács K. 2, Hunyadi 2, Bózsa 2 (1), Szeverényi 2 (1), Forgács 2, Papp 1, Deák 1, Horváth A. 1 (1), Gárgyán. Vezetőedző: Tóth Norbert

DEAC: Maródi (k), Boros (k), István 8, Kiss R. 6, Hegedűs 5, Pethő 2 (1), Illés 1, Kiss A., Kerezsi 1, Dobos 1, Hornyák, Mórucz, Fülöp, Almásy, Szolnoki, Tóth M. Vezetőedző: Medgyessy Sándor.