A férfi mezőnyben a Lajosmizse és a Kalocsa is rajtra készül, utóbbi azonban ezt már teljesen nyugodtan teheti, ugyanis biztosan nem juthat be a felősházba. A KKC sok problémával küzdött az őszi szezon során, csarnok beázástól kezdve rossz végjátékokban elbukott találkozókon át minden ellenük szólt. Ezzel akkora hátrányt gyűjtöttek össze, ami már ledolgozhatatlan, így készülhetnek az alsóházi küzdelmekre. A tavaszi szezont Tökölön kezdik szombaton 18 órakor az F-csoportban.

A Lajosmizse címvédőként vágott neki az átszervezések után is a szezonnak, ráadásul a Mizse KC szinte pontot is alig veszítve lett bajnok az utóbbi két kiírásban. Nyáron több változás is történt a csapat életében, Avar György után Hollós Máté vette át a karmesteri pálcát. A hullámzó rajt ellenére az ősz második felére kiegyenesedni látszott a társaság, ennek köszönhetően fel is jöttek a második helyre a G-csoportban. A Mizse KC előnye jelenleg négy pont az ötödikkel szemben, így még nem lehet megnyugodni. A képlet viszont egyszerű, ha szombaton 19 órakor nyernek a lajosmizseiek Szolnokon, a Csömör pedig nem kap ki a Dabastól, akkor az utolsó két körtől függetlenül ott lesz a felősházban a társaság.

A hölgyeknél is hasonló a helyzet, akad egy egészen kellemes helyzetben lévő csapat, illetve egy igen hektikus félévet maga mögött tudó is. A Bácslmási PVSE tartozik utóbbi kategóriába, hiszen Dankó Ervin együttese ugyan nagy lendülettel kezdte meg a nyári munkát, de ismét igen szűk kerettel, így az várható volt, hogyha újra lesznek kiesők, azt meg fogják érezni az eredményességen. A PVSE-nek ugyan halvány matematikai esélye még van arra, hogy akár befogja a jelenleg negyedik Szarvast, de ehhez minden meccsét meg kéne nyernie, nem beszélve arról, hogy a riválisnak is sorban botladoznia kellene. Hétvégén még alighanem tartani tudja majd a lépést a Bácsalmás, hiszen szombaton 18 órakor a K. Szeged vendégei lesznek, mely az utolsó előtti, ugyanakkor a Szarvas a pont nélküli Tisza Volán vendége lesz.

A Kecskeméti NKSE van a legjobb helyzetben a négy Bács-Kiskun vármegyei csapat közül. Bíró-Kisjuhász Petra csapata nyugodtan és jó kedvvel vethette bele magát a téli alapozásba, hiszen három körrel a vége előtt hat ponttos előnyük van, a felsőházban vannak tehát a legjobb esélyekkel. Bár a hibátlan ENUSE megfoghatatlan, a második helyet még megtarthatják, ehhez első lépésben a Ceglédi Kék Cápákat kell legyőzniük szombaton 17 órás kezdéssel.

A vármegyei bajnokságok egyelőre még szünetelnek, február végétől fokozatosan indulnak be a küzdelmek.