Az Ifjúsági Országos Bajnokságon a fiatal csapat kiválóan szerepelt, ahol 76 egyesület 266 indulója mérte össze erejét. A bajai cselgáncsosok 15 fővel: 5 serdülő és 10 ifjúsági versenyzővel vettek részt a bajnokságon. Radics Attila, a Mogyi Bajai Judo Club Magyar Judo Szövetség junior női keretedzője szerint mindenki maximális dicséretet érdemel, hiszen a megszerzett helyezések, érmek nagyon értékesek számukra. Akiknek nem sikerült, ők is minden dicséretet megérdemelnek.

Ifjúsági OB érmes versenyzői

Fotó: Beküldött fotó

Eredmények:

40 kg Radics Maja 3. hely

48 kg Csete Ella 7. hely

52 kg Orosz Blanka 3. hely

+70 kg Szedres Eszter 7. hely

+70 kg Németh Gréta 7. hely

42 kg Nagy Levente 7 .hely

50 kg Leitert Csongor 5. hely

+90 kg Dzapku Ármin 3. hely

A szintén szombaton tartott Felnőtt Nemzetközi Magyar Kupán 8 ország 105 sportolója versenyzett, a Mogyi Judo Club három versenyzője mérette meg magát.

Eredmények:

57 kg Jankó Zsófi 5. hely

60 kg Lajdi Csaba 5. hely

81 kg Döbrösy Álmos 2. hely

Eredményesen szerepeltek az Első Beton Nemzetközi Judo Verseny, nemzetközi megméretésen is. Kiválóan szerepeltek a bajai utánpótlás sportolók is, a megszerzett érmek, helyezések mellett, az egyesületek közötti pontversenyt is megnyerték.

Első Beton Nemzetközi utánpótlás verseny, Serdülő Csapat

Fotó: Beküldött fotó

Eredmények:

Összetett pontverseny 1. hely

Diák B

27 kg Rutay Hanna 1. hely

40 kg Frányó Kamilla 1. hely

44 kg Papp Indira 3. hely

26 kg Kirsch Máté 2. hely

29 kg Keller Dávid 2. hely

29 kg Pittenauer Áron 5. hely

Diák A

36 kg Pihokker Sára 1. hely

49 kg Gazdag Bálint 3. hely

60 kg Pálfy Lénárd 3. hely

Serdülő

36 kg Radics Maja 1. hely

48 kg Csete Ella 1. hely

57 kg Schatzl Hanna 3. hely

40 kg Kerekes Jonatán 1. hely

40 kg Nagy Levente 2. hely

50 kg Takács Péter 3. hely

Edzők: Andrási Barna, Gergity Roland, Hammer Erik, Kovács Dénes, Radics Attila, Végvári Martin.