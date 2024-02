A dunaújvárosi születésű, de Kecskeméten felcseperedő elismert pedagógus több sportágba is belekóstolt fiatalon, a kosárlabda került a legközelebb a szívéhez. Generációk sora szerette meg a testmozgást és a sportot kezei alatt hosszú évtizedek alatt, számot vetni is alig lehetne, hogy Diákolimpiákon mennyi győzelmet ünnepelhettek tanítványai. Büszke arra is, hogy a sportolók mellett embereket is nevelt, hiszen osztályfőnökként is sok tehetség útját egyengette, akik az élet különböző területein találták meg számításaikat. A sportújságírás, azon belül is a televíziós munka a profi klubokkal és játékosokkal is közeli viszonyba hozta, örül annak, hogy sok nagy kecskeméti sikerről számíthatott be az évek alatt.

Nyilas Bea életútjáról és céljairól mesélt.

