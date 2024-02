A kecskemétiek az őszi szezont a tabella második felében fejezték be, így az új esztendőre is a kiesés elleni küzdelem jelenthette számukra a fő célt. A nyitányon nagyon szoros meccset játszottak a Debrecennel hazai pályán, ám a hajrára elfogytak a fiatalok, így a vendégek 21–25-re nyertek.

– Visszavágásra készültünk, hiszen ősszel szoros meccsen maradtunk alul Debrecenben is. Meglehetett volna ez, mert jól kezdtük az első félidőt, a kapusteljesítményünk is működött. Sajnos az egész meccsre igaz, hogy sok ziccert hibáztunk, kihagytunk három hétméterest is, ami nem fér bele. A végére elfogytunk, mert kevesen is vagyunk, a keretünk jelenleg szűk, mert összesen hatan távoztak a szünetben a csapattól – mondta Tóth Norbert, a Kecskemét vezetőedzője az első mérkőzés, illetve a téli változások kapcsán.

A Kecskemétnek egyelőre távozói vannak, érkezői nem nagyon, de a szakmai stáb dolgozik azon, hogy kettős igazolással rendelkező fiatalokkal bővítse a játékoskeretet.

– Egyelőre távozóink vannak jobbára, Bodnár Ádám Ajkára igazolt, vele 6-8 gól esett ki irányító poszton sajnos. Paizs Miron visszatért Százhalombattára, Vincze Péter szerencsét próbál Németországban. Lukács Kornél ugyancsak irányító, ő még két meccsen velünk lesz, utána viszont megy a Pick Szeged akadémiájára. Szeverényi Bence és Hunyadi Dani kettős igazolással játszottak nálunk, őket a Dabas Szigetszentmiklósra és a Veszprém akadémiára adta tovább idén. Érkező Molnár Marci, aki a kapuban jelenthet esetleg segítséget, más egyelőre nem érkezett, így nem nézünk egyszerű tavasz elé – adott helyzetjelentést a keretről Tóth Norbert.

A Kecskemét Szigetszentmiklósra látogat szombaton 18 órás kezdéssel. Az aktuális rivális vereséggel kezdte a tavaszt, így egészen biztosan motivált ellenféllel találkozik majd a hírös városi alakulat, mely nem számíthat könnyű összecsapásra. Tóth Norbert ezzel együtt bizakodik, hiszen egyszer már legyőzték mostani ellenfelüket.

– A Szigetszentmiklós kikapott az Ajkától a nyitányon, így biztosan revansot akarnak most venni ellenünk az őszi vereség miatt is. A lehetőségeinkhez képest igyekszünk mindent kihozni magunkból, a fiúknak is elmondtam, hogy minden labdát meg kell becsülnünk, hosszan kell támadnunk, így lehet esélyünk egy szoros partira – mondta Tóth Norbert.