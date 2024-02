Kézilabda 1 órája

Nagy győzelemmel biztosította be felsőházi tagságát a KNKSE és a Mizse KC

Több fontos kérdés is eldőlt az NB II. alapszakasz csoportküzdelmei során hétvégén. A 12. fordulóban a Kecskeméti NKSE és a Mizse KC is nagy győzelemmel biztosította be helyét a felsőházban, míg a Bácsalmásnak már a rivális botlásaira is szükség lenne ahhoz, hogy versenyben maradjon. A Kalocsai KC biztosan az alsóházba kerül.

Nyitray András Nyitray András

Zaklajda József, a Mizse KC kapusa is örülhetett Fotó: Bús Csaba / archív-felvétel

Az utolsó előtti helyen álló ceglédiek otthonában a KNKSE ősszel 15 góllal győzött a női NB II. G-csoportjában, így nem volt kérdés, melyik csapat ennek a meccsnek az esélyese. Az első gólt Vuletity révén a kecskemétiek szerezték. Erre két góllal felelt a Cegléd, ám mint később kiderült, ekkor voltak először és utoljára előnyben a meccsen. Kollár, Jámbor-Herceg és Vuletity találataival gyorsan magához ragadta a fórt a házigazda. A 8. és a 11. perc között mind a négy támadásából eredményes volt a Kecskemét, amely ekkor már 8–4-re vezetett. A Cegléd 4 gólnál beragadt, tíz percig nem tudott betalálni. Amint ez a gólcsend 11–5-nél megszakadt, időt kért a hazaiak vezetőedzője, Bíró-Kisjuhász Petra. Ez újabb lökést adott a csapatának, amely a szünetig tartotta azt, hogy kétszer annyi gólja van, mint ellenfelének, 16-8-as állásnál mentek az öltözőbe a felek. A második játékrész elején még egyet tudott fokozni a tempóján a Kecskemét, 4–0-s rohanással kezdett, így a meccs kezdett eldőlni. Vendég időkérés után góllal folytatta a meccset a Cegléd, azonban a hazaiak nem álltak meg. Támadásban ráadásul nagyon sokszínű volt a játékuk, végül 12 játékos is fel tudott iratkozni a góllövők közé. A 44. percben 24–14 volt az állás, melyet 5–0-s hazai futás követett. Czenczik gólja után már 30–15-öt mutatott az eredményjelző, míg a végeredmény 33–18 lett. Ezzel a sikerével a kecskemétiek elérték céljukat, biztosan a felsőházban kezdik a rájátszást, a hátralévő két körben a második hely megtartása lehet a céljuk. – Bár végig uraltuk a mérkőzést, a játék minősége még év eleji volt. Az átlagosnál több hibával játszottunk, de a kötelező győzelem volt most a legfontosabb, illetve az, hogy ezzel a győzelemmel bebiztosítottuk a helyünket a felsőházban, ami a szezon előtt a legfontosabb célkitűzése volt ennek az újjáalakuló csapatnak. Még két forduló van az alapszakaszból, amelyeken a minél jobb rájátszásbeli pozíció elérése a következő cél – értékelt Bíró-Kisjuhász Petra, a KNKSE edzője a győztes rajtot követően. A Bácsalmás is nyert a női liga H-csoportjában, a PVSE esélyeshez méltóan, 24–29-re győzött a K. Szeged SE otthonában. Mivel a rivális Szarvas is nyert, a Bácsalmás hátránya továbbra is négy pont a negyedik helyen álló ellenlábashoz képest. A helyzet egyszerű, két győzelem mellett arra is szükségük lenne a felsőházhoz, hogy a Szarvas kétszer kikapjon még a folytatásban. A férfi ligában a Kalocsai KC már korábban lecsúszott a felsőházi tagságért zajló versenyről, a KKC ráadásul Tökölön kapott ki ezúttal 33–28-ra, így továbbra is sereghajtó az F-csoportban. Jól indította viszont a tavaszt az utóbbi két kiírás bajnoka, a Mizse KC, mely Szolnokon nyert 27–42-re. Hollós Máté csapata ezzel biztosan az első négyben végez, a hátralévő két körben viszont még a csoportgyőzelemért is megharcolhat akár. A Lajosmizse jelenleg a második helyen áll a G-csoportban. A folytatásban a Mizse KC péntek este 19 óra 30 perckor a PLER U21-es csapatát fogadja, míg a Kalocsa szombaton 18 órakor a MAFC-ot látja vendégül. A nőknél a Bácsalmás szombaton 16 órakor fogadja a Tisza Volánt, míg a Kecskeméti NKSE vasárnap 11 órás kezdéssel a Rákosmente vendége lesz.



Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a baon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!