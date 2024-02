Szabó Istvánnak már a bemelegítés alatt változtatnia kellett, ugyanis Zsótér Donát belázasodott, így helyén a fiatal Helmich Pál debütált az élvonalban. A mérkőzés elején rögtön vezetést szerzett a KTE, a 3. percben Banó-Szabó játszott össze kicsiben Lukáccsal, utóbbi remekül lépett be a védők mögé, majd a tizenhatoson belülre érve magabiztosan passzolta el Banai mellett a labdát, 1-0. Az Újpest ezután beadásokkal próbálkozott, de ezeket a hírös városi védők hatástalanítani tudták. Csupán Mörschel fejese okozott némi veszélyt, de Varga fogta az újpesti próbálkozását. Túl a félidő felén Banó-Szabó harcolt ki, majd lőtt fölé egy szabadrúgást. A 29. percben az első félidő egyik legszebb jelenete zajlott le, amikor Banó-Szabó felpörgetett labdáját Májer tolta meg jól, majd 16-ról a hosszú felé tekert, de a kapufa az Újpesttel volt. Belül az utolsó tíz percben felpaprikázódott a nézősereg, amikor Pauljevics hátulról felrúgta Banó Szabót. A jobbszélső először pirosat kapott, de a játékvezető a VAR segítségével végül sárgára módosította a figyelmeztetést. A félidő végén itt is, ott is akadt helyzet. Mörschel ollózó mozdulattal lőtt, de Vargának ez nem okozott gondot, majd a túloldalon Lukács beadása volt veszélyes, de sem Májer, sem Banó-Szabó nem tudott kapura lőni.

A második játékrész elején nagyon közel került az egyenlítéshez az Újpest. Ganea beadása ugyanis Zeke kezét érte, a játékvezető megítélte a tizenegyest, de Mörschel lövését Varga bravúrral védte! Pár perccel később egy kecskeméti szabadrúgás után megindultak a vendégek, Doka lőhetett jó helyzetből, de az ihletett formában védő kapus ezt is fogta. Túl a 60. percen a csereként beálló Ljujic az első labdaérintéséből távolról tüzelt, majd nem sokkal később Csoboth is messziről próbálkozott, de egyik sem volt veszélyes. A KTE minden erejével őrizte az egygólos előnyét, és az Újpest hiába játszott mezőnyfölényben, igazán veszélyes ziccert csak a 76. percben tudott kidolgozni, de akkor Sasere közeli fejese is Varga kezében landolt. A végjátékban még Tajti és Ljujic is kísérletezett, de az Újpest nem tudott gólt szerezni.

A KTE legközelebb február 24-én a Zalaegerszeg otthonában lép pályára 12 óra 30 perces kezdéssel.

Szabó István, a Kecskemét vezetőedzője: – Sok nehézséggel küzdöttünk a héten. Horváth Krisztofer öt sárga miatt nem volt bevethető, többen is betegek voltak, ráadásul a kezdőbe beírt Zsótér Donát – aki tavasszal nagy erőssége a csapatunknak – belázasodott. A helyén pályára lépő fiatal Helmich Pállal nagyon elégedett vagyok, ez is mutatja, bátran nyúlunk a tehetségeinkhez. Az első félidőben jól játszottunk, átmenetekben több helyzetet dolgoztunk ki, kapufát is lőttünk. A második játékrész viszont inkább már a szív és az akarat diadala volt. Az Újpest jól erősített a szünetben, mi nem tudtunk változtatni a játékunkon. Kulcsfontosságú volt, hogy Varga Bence megfogta a tizenegyest. Kapusunk nagyszerűen védett végig, ráadásul csak egyet tudott edzeni a héten, mert őt is elérte a vírusos megbetegedés. Pakson egy gól döntött, akkor mi nem tudtunk betalálni, most másképp alakult. Nagyon örülök a győzelemnek, mert már most elértük ezt a bűvös 30 pontos határt, amit a lehetőségeinkhez mérten március közepére terveztünk.

Mészöly Géza, az Újpest vezetőedzője: – Az első félidőt álmoskásan kezdtük. Nem koncentráltunk eléggé, még a korai gól előtt is volt hibánk hátul. A KTE találata is védelmi megingásból született. Ezután görcsösen játszottunk. A szünetben próbáltunk változtatni hozzáállásban és mentalitásban is. Kettős cserével ráztuk fel a csapatot, és a tizenegyessel nagy lehetőséghez jutottunk. Mindig rosszkor jön, ha egy csapat kihagyja a büntetőt, de most különösen. Úgy érzem, nagyot dobott volna rajtunk, ha értékesítjük a büntetőt, lelki gátot szabadított volna fel. Ha ott egyenlítünk, talán még a fordítás is benne lett volna a pakliban. Sajnos tipikusan gólerős játékosunk nincs, meg kell osztani a felelősséget elől, és meg is voltak a helyzeteink, de mindenki kihagyta. Kontrolláltuk a második félidőt, odaszegeztük a Kecskemétet a kapujához, de a támadóharmadban jobban kellett volna összpontosítani. A DVTK ellen minden klappolt, most viszont rosszul jöttünk ki a fordulópontokból, és ez vereséget okozott.