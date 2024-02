A Kecskemét és az Újpest már 19. alkalommal találkozik majd az élvonalban, és annyi elmondható, hogy a hazai pályának hatalmas jelentősége volt mindig ebben a párharcban. A Kecskemét csupán egyszer tudott Újpesten nyerni, de a fővárosiaknak ez még ennyiszer sem sikerült eddig. A tavalyi idényben tudott pont először nyerni a Kecskemét A Szusza Ferenc Stadionban, aztán Kecskeméten úgy született 2–2-es döntetlen, hogy tíz perccel a vége előt még kettővel vezetett az Újpest. Azóta kétszer is a fővárosban találkoztak a csapatok, előbb 3–0-ra, majd 5–3-ra nyertek a hazaiak, így lenne miért visszavágnia a kecskemétieknek. A találkozó iránt igen nagy az érdeklődés, péntek délig már 3500 jegy talált gazdára, a vendég szektor már hétfőre megtelt, de a hazaiak is rendkívül aktívak.

– Nagyon örülök annak, hogy mindkét klub részéről nagy érdeklődés kíséri a meccset, hiszen a vendég jegyek gyakorlatilag néhány nap alatt elfogytak. Bízom benne, hogy hazai oldalon is ilyen lelkesek lesznek a drukkerek a meccs előtt és alatt is, hiszen az a játékosokra is pozitív hatással van, ha jó hangulatban léphetnek pályára. Maximálisan tiszteljük az Újpestet, tisztában vagyunk vele, hogy egy jó csapat érkezik, mely nem véletlen nyert Diósgyőrben. Várjuk már természetesen nagyon a találkozót, a csapat a rá jellemző alázattal és szorgalommal dolgozik most is – mondta Tóth Ákos, a KTE sportigazgatója.

A heti felkészülés során egy fontos esemény is történt a teljes mezőnyre nézve, ugyanis a magyar átigazolási piac bezárt, így már csak maximum szabadon igazolható játékosokat szerződtethetnek a klubok. A kecskemétiek kerete ezzel véglegessé vált, erről számolt be Tóth Ákos sportiazgató is, aki összességében bizakodó. Távozott Szuhodovszki Soma, Szalai Gábor, Tóth Barna, Kiss Bence, érkezett viszont Lukács Dániel, Derekas Zoltán, Helmich Pál, illetve kölcsön után Polyák Kristóf tért vissza Tiszakécskéről.

– A teljes felkészülés alatt jó megérzéseim voltak, az edzésmunkát és az edzőmeccseket nézve. Jól sikerült a törökországi edzőtábor, nívós ellenfelekkel szemben is felvettük a kesztyűt. Az eredmény, ha nem is számít, de nyerni sose rossz, az önbizalmat szépen építi. A szakmai stáb jól bánt a játékpercekkel, gyakorlatilag a teljes keret forgatva volt, így ha valakit be kell vetni, akkor bátran nyúlhatnak bárkihez. Szabó Istvánnal egyetértünk abban, hogy sikerült az őszhöz képest erősödnünk, hiszen vannak olyan kevésbé látható tényezők is, amit a téli munka során folyamatosan nyomon tudtunk követni. Banó-Szabó Bence gyakorlatilag új igazolás lesz nekünk tavaszra, hiszen ősszel nem játszott. Kivételes képességű labdarúgó egészségesen, ez nem kérdés. A nyári átigazolási időszakban rajtunk kívül álló okok miatt több játékos is később kapcsolódott be, ami miatt nem tudták végig csinálni azt a munkát, amit a keret nagy része. Ez adott esetben az egyéni teljesítményre sem volt kedvező hatással, de ezek a játékosok is nagyon jó erőben vannak most, sokkal jobb állapotban várják a tavaszt a teljes téli alapozás után. Egy dolog tehát azt nézni, hogy ki érkezett és ki távozott, de a teljes képhez sokkal több dolog tartozik, ezért is vagyunk bizakodóak – mondta Tóth Ákos, a Kecskeméti TE sportigazgatója a téli átigazolási időszak kapcsán.

A Kecskeméti TE – Újpest FC mérkőzés szombaton 13 órakor kezdődik a kecskeméti Széktói Stadionban, a pénztárak és a kapuk másfél órával a kezdés előtt nyitnak ki, így érdemes korán érkezni.