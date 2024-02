Bár az már a mérkőzés előtt biztos volt, hogy mind a két gárda a felső házban folytatja, a tét ennek ellenére óriási volt, hiszen vendéggyőzelem esetén a két csapat helyet cserélt – most már tudjuk: volna – a tabellán. Egyszóval ezen a mérkőzésen a felső házi küzdelmekbe tovább vitt pont volt a tét. Ezt a fontos pontot a kecskemétiek zsebelték be, miután Pál Patriknak az első, Suscsák Máténak pedig a második félidőben szerzett találatával 2–0 arányban megnyerték a mérkőzést. Így három pontot vihetnek magukkal a felsőházi rájátszásra.

– Az egyik legjobb támadó potenciállal rendelkező csapatot lőtt gól nélkül tudtuk legyőzni– értékelt Marko Gavrilovic, a kecskemétiek sportigazgatója. – Nagyon büszke vagyok a csapatra, mert a fiúk a rengeteg problémánk mellett is kitették a szívüket a pályára, és mindent megtettek a sikerért. Szurkolóink biztatása is kellett ehhez, köszönet jár nekik ma is. Szeretnék valami mást is kiemelni. A menetrend egyáltalán nem mondható emberinek, borzasztóan feszes volt a tempó. Majd most jön megint egy nagyobb bajnoki szünet, aztán megint sűrű menetrend következik. Lehet, hogy én nem értem a sportot, de ez szerintem nem normális. Ha szeretnék kicsinálni a játékosokat, akkor csak így tovább – fejtette ki határozottan véleményét.

A záróforduló többi mérkőzésének az eredménye: MAG-Log Maglódi TC–1. Futsal Club Veszprém 2–3, Haladás VSE–DEAC 2–1, MVFC Berettyóújfalu–Aramis SE 7–1, Magyar Futsal Akadémia–PTE-PEAC 3–2, Újpest FC-220Volt–Nyírbátori SC 5–3.

Az alapszakasz végeredménye

1. HALADÁS 22 21 0 1 108–34 63

2. BERETTYÓÚJFALU 22 15 3 4 92–40 48

3. VESZPRÉM 22 14 3 5 90–55 45

4. KECSKEMÉT 22 14 2 6 78–52 44

5. NYÍREGYHÁZA 22 12 3 7 93–62 39

6. DEAC 22 8 6 8 65–52 30

7. NYÍRBÁTOR 22 9 1 12 68–79 28

8. ÚJPEST 22 8 4 10 70–84 28

9. ARAMIS SE 22 8 2 12 64–86 26

10. PTE-PEAC 22 3 3 16 41–108 12

11. MAGLÓD 22 3 2 17 43–95 11

12. MAGYAR F. A. 22 2 1 19 34–99 7